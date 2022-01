El bochornoso espectáculo de Jonathan Vaquero enfrentándose a Yoli en ‘Secret Story’

Hace solo unos días escribíamos en estas páginas un artículo titulado Jonathan Vaquero, el personaje-bomba de 'Secret Story' que le puede explotar en la cara a Telecinco. En él analizábamos la figura del hermano de Cora, que se ha convertido de la noche a la mañana en un rostro imprescindible de los programas de Mediaset, pero no precisamente por sus buenos modales.

Y es que el joven ha cogido con ganas la televisión y busca cualquier ocasión para dar la nota, ya sea cuando acude al reality como defensor de Cora o cuando visita platós de otros formatos como Viva la vida o Sálvame.

Este domingo, Jonathan empezó Secret Story pisando fuerte. El programa de Telecinco llevaba solo unos minutos en Antena cuando el joven se levantó y se enfrentó a Yoli Claramonte, ‘LoveYoli’, antigua concursante de Gran Hermano. Y es que sin que nadie se lo esperase se levantó de su asiento y empezó a espetarle a la influencer “Dilo, que no te gusto, bombón. ¿No te gusto, bomboncito?”.

Esa salida de tono sorprendió a todos. Mientras que Toñi Moreno, la presentadora del debate, le invitaba a volver a su sitio sin éxito, se escuchaba a otros colaboradores llamar a seguridad de forma insistente.

Jonathan seguía de pie, instando a Yoli a explicar en directo por qué habría dicho que no le gusta. Suso Álvarez, con calma, invitaba a Vaquero a parar. “Esto ya sobra”, le decía a Jonathan, que no escuchaba a nadie. “Te lo sigo reiterando, que no me gustas. Me gusta tu hermana, pero no me gustas tú”, alegó entonces Yoli. “Escucha a Toñi, que es la presentadora”, le repetía Suso.

Jonathan, hermano de Cora, debería ser expulsado del plató de #SecretNoche2.



Además, deberían prohibirle participar en cualquier programa de la cadena.



Es horroroso.

El motivo del desencuentro venía de la primera parte del debate, que se había visto exclusivamente en mitele PLUS, y donde Yoli le habría dicho “Me parece maravillosa la relación entre Elena y tu hermana, de hecho tu hermana me gusta, pero el representante que han traído a mí no…”. “Es que a ti te tiene que gustar mi hermana, no yo guapísima. Aquí estamos para valorar el concurso de mi hermana corazón. Me calienta y los que somos de sangre caliente pues fluimos. Yo soy un tigre hambriento que al final te voy a devorar”, le dijo entonces Jonathan, que retomó este choque cuando el programa comenzó a emitirse en abierto en Telecinco.

El vídeo fue muy comentado en las redes sociales y muchos pedían su expulsión del plató. Hay que destacar que no es la única salida de tono de Jonathan este fin de semana, pues también estuvo en Viva la vida y ahí tuvo un pequeño encontronazo con Emma García, que regresaba a su puesto de trabajo tras la baja de la semana anterior. “Te voy a decir una cosa, la que manda aquí soy yo, lo digo por si se te ha olvidado. Voy a poner un poquito de orden para que tú digas ‘oye, quiero hablar a cámara’ y yo te dejo tu cámara para que hables, pero aquí la que controla y dice cómo van las cosas soy yo, que para eso me pagan”, llegó a decirle la presentadora.

