Quién es Manuel Alejandro, el compositor que esta noche visita ‘El Hormiguero’ por primera vez

Este lunes Pablo Alborán visitó el programa El Hormiguero de Antena 3, un artista que presentó

'Castillos de Arena', un nuevo single que ha sido compuesta y escrita para la telenovela argentina La 1-5/18 Somos uno. Una entrega que atrajo al 16% de share y 2.546.000 espectadores de media, según los datos de Kantar ofrecidos por consultoras.

Y hoy martes la música seguirá muy presente en este programa de Antena 3, pues Pablo Motos dará la bienvenida por primera vez al compositor Manuel Alejandro, quien quizá es conocido por su faceta de compositor, pero que también es arreglista, productor musical y cantante.

Manuel Alejandro nació en Jerez de la Frontera en el año 1933, y desde muy joven comenzó a dedicarse al mundo de la música. En los años 70 hizo carrera como artista en solitario, aunque su nombre se asocia más a artistas como Rocío Jurado y Raphael, pues de su mente prodigiosa han salido grandes éxitos de la música de nuestro país.

Él es el autor, por ejemplo, de Yo soy aquel y Hablemos del amor, las canciones con las que Raphael representó a España en el Festival de Eurovisión de los años 1966 y 1967. También es el padre de Soy rebelde de Janette, y con su mujer Purificación Casas, que firmaba sus obras como Ana Magdalena, compuso temas como Manuela de Julio Iglesias y Se nos rompió el amor de Rocío Jurado o llevan su firma conjunta. Lolita, Plácido Domingo, Alejandro Sanz (del que fue padrino en su bautizo), Marisol (que inmortalizó Háblame del mar, marinero), El Puma o Nino Bravo son otros de los privilegiados que han puesto voz a sus composiciones.

“Yo escribo las canciones según quién las va a cantar”, dijo en declaraciones recogidas por El País. “Me pregunto: ¿qué debo escribirle yo a aquella Rocío Jurado, o qué debo escribirle a ese Raphael o a ese Julio Iglesias o a ese Plácido Domingo? Nada que ver unos con otros. Cada uno de ellos no es que me inspire, es que me pide”.

En sus 70 años de carrera Manuel Alejandro ha recibido numerosos premios y distinciones, entre los que se puede destacar un Grammy Latino que recibió en 2011, y una Medalla de Oro al mérito de las Bellas Artes que recibió del Consejo de Ministros de España en 2014.

