Quién es Marta Sierra, la ganadora del bote que ha vuelto a ‘Pasapalabra’

Jaime Conde y Orestes Barbero han parado sus habituales batallas en Pasapalabra durante una semana. Y es que el concurso estrella de Antena 3 tendrá una semana “histórica”, en la que Roberto Leal dará la bienvenida a ocho ganadores del bote, que se enfrentarán entre sí en unas entregas muy especiales bajo el título de la ‘Copa de Maestros’.

Este miércoles 12 de enero veremos concursar a Marta Sierra, quien tiene el honor de ser la primera ganadora del bote cuando el concurso pasó de Antena 3 a Telecinco, allá en el año 2007. Se embolsó un total de 96.000 euros, cuando contaba con 38 años y se había enfrentado un total de 15 ocasiones al rosco. se definía como una apasionada de los crucigramas y de la lectura.

Natural de Málaga y de profesión secretaria, Marta Sierra ya contaba con experiencia en otros concursos de televisión, al igual que le sucede a otros ganadores del bote. En su caso había pasado por Saber y ganar y por ¿Quién quiere ser millonario?.

“Cuando me llamaron para participar en el programa pensé 'si me llevo algo bien, pero si no me veía otra vez volviendo a casa como siempre con las manos vacías”, dijo cuando ganó el bote. “Estaba muy nerviosa y a medida que iba avanzando el concurso me ponía más nerviosa aún. Christian intentaba tranquilizarme mientras me recordaba que me quedaban dos palabras para conseguir los 96.000 euros, pero yo lo veía inalcanzable”.

Al igual que otros participantes de esta Copa de Maestros, Marta regresó en varias ocasiones a Pasapalabra por fechas especiales, y se enfrentó a otros históricos como José Manuel Lucía, quien en su momento tuvo récords como responder el mayor número de respuestas del tirón (23), aguantar más días consecutivos concursando (37, cuando no había silla azul) y el mayor bote hasta el momento (396.000 euros).

En este regreso, Marta Sierra se va a medir las caras con la última mujer que logró llevarse el bote, Susana García, quien logró 450.000 euros en el año 2015. La mejor de ambas pasará a la siguiente roda, para la que de momento se han clasificado Antonio Ruiz y María José Hernanz.

