Del amuleto de Igartiburu al simbólico vestido de Pedroche: Así han sido las Campanadas 2021

Originalidad, glamour y buenos deseos. Estos han sido los ingredientes que los encargados de retrasmitir el cambio de año han utilizado para hacer de esta Nochevieja un momento para el recuerdo. Las diferentes cadenas se han vestido de gala este 31 de diciembre, cada una a su estilo, para dejar atrás al 2021 y dar la bienvenida al 2022, retrasmisiones que han estado al cargo de alguna de las figuras más importantes de las respectivas cadenas.

La elegancia de TVE, el misterio de Antena 3, la emotividad de Telecinco y el descaro de La Sexta, han hecho que los espectadores tuvieran casi a la carta un cambio de año personalizado de una retransmisión realizada al unísono para dar comienzo al año nuevo.

Así ha sido el momento de las #Campanadas 2021 en las principales cadenas generalistas



¡FELIZ 2022! pic.twitter.com/Wy8lgwSq25 — Hugo Stitch 💙 (@hugo_cnm) December 31, 2021

Las Campanadas más improvisadas de Anne

La más veterana de las presentadoras en lo que a Campanadas se refiere, Anne Igartiburu, se ha visto sorprendida este año por la que seguramente haya sido su retrasmisión más improvisada. A escasas 48 horas de finalizar el año, su compañera en esta noche tan especial, Ana Obregón, se caía de la emisión a consecuencia de dar positivo en Covid. Una situación nunca planteada, la de que un presentador cancele su presencia en tan importante cita con tan poco tiempo de antelación, que hizo que la cadena pública emprendiera una rápida búsqueda de sustituto. Jacob Petrus, presentador de Aquí la Tierra, fue el elegido por el ente público ante la baja de Obregón, una oportunidad inesperada que le ha embargado de emoción.

Anne Igartiburu junto a Jacob Petrus en la Puerta del Sol de Madrid.

Solventes, elegantes y con una retrasmisión plagada de mensajes, La 1 ha vuelto a dar lo que sus espectadores buscan cada año en sus Campanadas. Un saber hacer precedido de décadas de experiencia, que este año ha contado con detalles a destacar. Anne Igartiburu, ataviada por primera vez con un traje pantalón rojo firmado por su modisto de confianza, Lorenzo Caprile, quiso agradecer la presencia de su compañero en esta especial noche, no sin mandar un cariñoso saludo a la que iba a ser su 'partener', Ana Obregón. "No me olvido de por qué estoy aquí, y por eso quiero mandar mi cariño a Ana García Obregón", decía Jacob Petrus, a lo que la vasca apuntillaba: "Estás con nosotros presente, Ana".

Uno de los momentos más emotivos de la retrasmisión ha sido cuando Anne ha mostrado frente a cámara un amuleto que le viene acompañando en las últimas retransmisiones de las Campanadas y que procede de la recientemente desaparecida Raffaella Carrà. "Es una estrella que era de Raffaella Carrà y me da mucha suerte. Yo la quería mucho, y hoy le vamos a mandar un mensaje desde esta su casa hasta ahí arriba", dijo Igartiburu lanzando un beso al cielo. Además, quiso aprovechar los últimos minutos del 2021 para mandar un mensaje de fuerza y apoyo a los afectados por el volcán de La Palma, a todas aquellas personas que se encuentran aisladas por problemas relacionados por la pandemia, y para hace un llamamiento social a luchar contra lacras como la LGTBIfobia y la violencia de género. Importantes palabras que han sido precedidas por la mención a la que será una de las grandes apuestas de la cadena pública en este mes de enero, el Benidorm Fest. El evento musical que tendrá lugar los días 26,27 y 29 y del que saldrá elegido nuestro próximo representante en el Festival de Eurovisión 2022. Un claro síntoma de la ilusión que tiene depositada la cadena en este proyecto.

La 'metamorfosis' de Pedroche y su simbolismo

La fórmula Pedroche y Campanadas ha sido, por séptimo año consecutivo, la opción elegida por Antena 3. El misterio que la presentadora despierta con la indumentaria elegida para dar paso al nuevo año continúa siendo todo un acierto para la cadena de Atresmedia, una intriga que en esta ocasión ha venido en forma de 'metamorfosis'. Ataviada con una espectacular capa que se asemejaba a una crisálida, un casco futurista y zapatos de metal, Pedroche ha irrumpido en la pequeña pantalla con un discurso de cambio y renovación. Renacer en un nuevo año para ser mejores y sacar todo nuestro potencial, este es el mensaje que ha querido remarcar la colaboradora de Zapeando junto al chef Alberto Chicote en su noche más especial.

Cristina Pedroche minutos antes de mostrar su look final de Campanadas 2021.

"2021 ha sido un año de reciclaje, reconstrucción y resiliencia. Palabras que nos han enseñado la importancia de la salud mental. Palabras que han puesto en el centro de muchos corazones la importancia de cuidarse y cuidar. De cuidar nuestro entorno para hacerlo sostenible, y de cuidar a las personas como ha hecho el personal sanitario, un ejemplo de lucha, compromiso y profesionalidad que sigue ola tras ola dándolo todo. Gracias", decía Pedroche segundos antes de retirarse la capa que le cubría su look final.

"Nuestra sociedad está renaciendo como esta metamorfosis de mis alas, y estamos entendiendo la importancia de amar y de que nadie es mejor que nadie. Sé quién quieras ser, sin miedo. Ama a quien quieras con libertad y con orgullo. Un orgullo con mayúsculas. Que no se nos olvide que los derechos que tanto esfuerzo, sudor y dolor nos han costado no se pueden negociar, son nuestros. Que el 2022 sea un año sin LGTBIfobia, con salud y amor para todos", terminaba diciendo la presentadora para dejar ver un vestido de corte futurista que fue creado en 1991 por el fallecido diseñador Manuel Piña. Uno de los creadores de estilo más importantes de nuestro país que Pedroche y su equipo de estilistas, capitaneado por Josie, han elegido para esta cita. "Para mí es un honor llevar esta pieza porque es de museo", decía la madrileña encantada con su atuendo que habitualmente se encuentra expuesto en el museo que el modisto tiene en su ciudad natal, Manzanares (Ciudad Real).

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de CristiPedroche🦋 (@cristipedroche)

Además de este chocante estilismo, que nada tiene que ver con la desnudez que ha dejado ver en otras ocasiones, Cristina Pedroche quiso que el plato fuerte de la noche recayese en su cabeza. En esta ocasión, la presentadora decidió lucir cabeza afeitada debajo de su misterioso casco. Una 'ilusión' realizada con una elaborada técnica de caracterización que englobaba la retórica del renacer que inspiró su estilismo.

Paz Padilla y Carlos Sobera dan las Campanadas en familia

Telecinco ha escogido este año a Paz Padilla y Carlos Sobera para dar las Campandas en Vejer de la Frontera (Cádiz). Un enclave poco usual en el que los presentadores han estado acompañados de sus hijas, toda una sorpresa para los espectadores que decidieron sintonizar con Telecinco y Cuatro. "Nuestra familia son ustedes, todo el mundo que ve Mediaset, y todo el mundo que está en España. Y la mejor manera de demostrar que son nuestra familia es teniendo a la nuestra propia con nosotros", decía el vasco presentando a sus hijas Natalia y Ariadna, y a Anna Ferrer, hija de Paz.

Paz Padilla y Carlos Sobera con sus respectivas hijas.

Las tres jóvenes, ataviadas para la ocasión, han compartido plano con sus padres en una noche muy especial. Momento repleto de emoción que quisieron aprovechar para emitir un mensaje de amor, salud y evolución a ser mejores. "Al 2022 le pido tiempo. Solo quiero tiempo para estar con los míos, para decirle a mi gente 'te quiero', para ver el tiempo pasar", dijo emocionada Paz Padilla, a lo que su compañero apuntilló: "Tener el tiempo para darle amor a la gente que uno quiere".

En lo que a efecto sorpresa se refiere, Paz Padilla ha querido emular de alguna manera el efecto Pedroche con un primer vestido, recatado en formas pero espectacular en volumen, con el que se ha paseado por las calles de Vejer de la Frontera. Acto seguido, y ya junto a su compañero, la humorista se desprendió del aparatoso atuendo para lucir un espectacular vestido blanco repleto de cristales que fue confeccionado por el modisto Alejandro de Miguel. Un atuendo más atrevido que el que lució en un primer momento y que enseñó segundos antes de que llegara la medianoche.

Cristina Pardo y Dani Mateo: las Campanadas más desenfadadas

Si en el resto de cadenas las féminas se llevaron toda la atención en lo que se refiere a sus atuendos, La Sexta quiso cambiar de tercio y depositar toda esa atención en Dani Mateo. El presentador se estrenó como compañero de Cristina Pardo en la tarea de despedir el año, y para esta ocasión eligió, con ayuda de la audiencia, un mono fucsia a juego con un sombrero del mismo tono. Un look apodado por el cómico como 'Eltonton John', con el que sorprendió a su compañera.

Dani Mateo mostrando su look de Nochevieja junto a Cristina Pardo.

"Podría huir, pero no me parece la manera de acabar el 2021 y encima por tu culpa", dijo la presentadora de Más vale tarde al descubrir a Dani. "Si fueras Ramón García con la capa podrías volar, pero no puedes", le respondió. Una manera diferente de despedir el año y recibir el siguiente en el que la ironía de los dos conductores estuvo muy presente.

"Por la ilusión de la primera vez deberías llevar tú el peso de las Campanadas", ha dicho Cristina Pardo, que ya es veterana en este menester, invitación que fue denegada por Mateo. "No me hagas esto. Tú llevas ya cinco, y yo puedo hacer un momento 'Marisa Naranjo'", respondió él, haciendo referencia al icónico momento televisivo en el que la presentadora de TVE confundió los cuartos con las Campanadas en esta misma cita del año 1990. Un episodio grabado en la memoria de los espectadores y que Dani Mateo no quería repetir. "Estamos a punto de dejar atrás el 2021, que ha sido una castaña de año. Y por favor, 2022 trae algo bueno. Una ristra de buenas noticias", ha pedido Cristina, que alentaba a los espectadores a ser optimistas con el nuevo año que acaba de comenzar

