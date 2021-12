8 momentos de ‘Pasapalabra’ que explican su éxito arrollador en este 2021

Sin lugar a dudas podemos decir que, televisivamente, el 2021 ha sido el año de Pasapalabra. El concurso que Roberto Leal presenta en las tardes de Antena 3 ha logrado enganchar a los espectadores como antaño lo hacía Christian Gálvez en Telecinco. Así, en los últimos meses conseguía ser de los programas más vistos de la televisión, siendo a menudo el programa no informativo más visto del día.

Por ello, vamos a recordar diez hitos de Pasapalabra de los últimos doce meses que explicarían este éxito.

El bote de Pablo Díaz

El violinista de origen canario Pablo Díaz se convirtió en alguien más de nuestra familia gracias a Pasapalabra. Aguantó en el programa 260 programas, hasta que al fin se llevó el bote el 1 de julio. Fue muy emocionante ver cómo el joven rompía a llorar al ganar 1.828.000 euros, y con él se derrumbó Roberto Leal, que demostró tener una conexión especial con los participantes.

¿Eres de los que se ha perdido el momentazo televisivo del año en @PasapalabraA3?



El instante en que Pablo Díaz gana el bote del conocido concurso ha sido el sexto vídeo más visto en @YouTube este año 👉 https://t.co/BBp8wcwLYx pic.twitter.com/zVYRTaSS6f — Think with Google ES (@ThinkGoogleES) December 24, 2021

El regreso de Orestes y Rafa

Pasapalabra ha tirado de antiguos concursantes para su etapa en Antena 3, rescatando a participantes que ya se enfrentaron al rosco en la etapa de Telecinco. En el mes de marzo la cadena sorprendió con una entrega especial por el 20 aniversario del formato que se emitió en domingo y que enfrentó a Rafa Castaño y Orestes Barbero, quienes fueron los últimos concursantes de la etapa de Mediaset. El programa fue lo más visto de la jornada, y durante el concurso Roberto Leal confirmó que ambos volverían como concursantes. De momento Orestes ya ha regresado al concurso, quién sabe si pronto veremos a Rafa Castaño de nuevo en la competición.

El bote de Sofía

Sofía Álvarez repitió la gesta de Pablo el pasado mes de septiembre, y se llevó 466.000 euros en el que había sido su programa número 62. Su victoria fue muy importante pues rompía la hegemonía masculina de este premio. La última mujer que completó 'El rosco' antes de Sofía fue Susana García, que en junio de 2015 ganó 450.000 euros, la segunda cantidad más alta ganada por una mujer hasta la fecha, superada solamente por los 1.310.000 euros de Paz Herrera.

Sofía gana Pasapalabra el bote de 466.000€ pic.twitter.com/6dh3Nb7pQl — Sofía Álvarez y Pablo diaz ganadores de pasapalabr (@HugoGam33776792) September 28, 2021

El homenaje de Verónica Romero a Álex Casademunt

El pasado mes de marzo moría el cantante catalán Álex Casademunt, y dos meses después Pasapalabra le rendía un pequeño homenaje. Su compañera de Operación Triunfo Verónica Romero participaba como invitada, y decidió cantar, en su memoria, el famoso tema ‘Mi música es tu voz’. El cantante Willy Bárcenas, también invitado del programa, se sumó a la interpretación de esta canción con la parte que habitualmente cantaba Álex, y Roberto Leal coreó el estribillo.

❤️ Increíble momento el vivido hoy en #Pasapalabra267. Este es el bonito homenaje que @veroboxmusic le hace a, su siempre amigo, Álex Casademunt, con la ayuda de Willy Bárcenas. https://t.co/DyOMSfTBlE pic.twitter.com/NU6PTaqyYe — Pasapalabra (@PasapalabraA3) May 19, 2021

El regreso de Luis de Lama y Marco Antonio Marcos

A inicios de 2021 el guardia civil Luis de Lama caía eliminado de Pasapalabra, pues no pudo superar una silla azul. Este 24 de diciembre volvía a participar como concursante especial, en un cara a cara con Marco Antonio Marcos, que fue eliminado el día que Sofía se llevó el rosco.

En su regreso Luis emocionó a todos al decir que “Estoy... imagínate, no me lo creo. He vuelto otra vez a mi casa”. “Pasapalabra me ha dado mucho”, añadía, destacando lo bien que se lo había pasado participando en él. Marco Antonio, por su parte, también destacó el cariño que le tiene tanto al concurso como a su compañero en esa tarde especial.

🎄 @marcantmf y @LuisDLama volvieron a #Pasapalabra por el especial de Nochebuena. 🥺 Ambos comparten una bonita relación de amistad y muchísimo cariño. 🥰 https://t.co/qAEYgVKUtR pic.twitter.com/39loL9OcYU — Pasapalabra (@PasapalabraA3) December 26, 2021

El discurso del padre de un niño trans

Normalmente por la silla azul pasan concursantes que no llegan a conectar con el público, pues a menudo tienen en la misma tarde su debut y su despedida. Sin embargo, uno de esos concursantes fugaces consiguió protagonizar un momento viral. Fue un hombre llamado, quien el pasado mes de noviembre quiso dedicar unas palabras a su hijo de 11 años. “Ha tenido la gran valentía de manifestar que es un chico. Así se considera, siempre lo ha sido y ahora se llama Lucas”, dijo el concursante, que desde la tele le dio “todo mi apoyo y que tiene toda la ayuda de la familia”. “También quiero lanzar un mensaje a los niños que están en su situación para decirles que sean valientes y fuertes, igual que Lucas, y a su familia para que les den todo su apoyo porque la necesitan”, añadió.

“Tengo una hija de 11 años que recientemente ha tenido la valentía de manifestar que es un chico”. Este es el admirable e importantísimo mensaje que ha querido dar Antonio en #Pasapalabra395. Con todo nuestro apoyo, solo queremos añadir: ¡bienvenido, Lucas! 💙 pic.twitter.com/GQdw6HnYuQ — Pasapalabra (@PasapalabraA3) November 15, 2021

Cepeda es la nueva Maléfica

Participar en Pasapalabra tiene un riesgo: dar una respuesta equivocada y que la misma se vuelva viral en las redes sociales. Por destacar una de este 2021, podemos recordar cómo en enero se emitió un especial con niños, y allí vimos a una pequeña llamada Malena. Roberto Leal le preguntó por una “malvada hada tiene dos alas negras y lanza un hechizo contra la princesa Aurora”, y Malena debía elegir entre Maléfica, Cepeda, Hermione y Goku. La chica, fruto de los nervios, eligió como respuesta correcta Cepeda, cantante que se dio a conocer gracias a Operación Triunfo 2017, lo que hizo que Roberto Leal soltase unas risas mientras le corregía que la respuesta que buscaba era Maléfica.

hoy esta cepeda en pasapalabra

pic.twitter.com/ZdhH2qHwyp — Mr. Caffeina 🐢🎄 (@mister_caffeina) June 17, 2021

Música y bailes a raudales

Pasapalabra es un concurso con pruebas de agudeza visual y cultura general, pero también es una puerta a la diversión más blanca, con baile y música a raudales. A lo largo de estos doce meses hemos visto a artistas de todo tipo cantar algún temita en el plató, cuando no lo han dado todo en la prueba de la pista musical y se han arrancado a cantar y bailar sin desenfreno. Y Roberto Leal a la cabeza, ojo. Una muestra más del aire festivo que envuelve a este concurso, que ahora mismo tiene enganchado a casi tres millones de espectadores cada tarde con los cara a cara entre Orestes Barbero y Jaime Conde.

Sigue los temas que te interesan