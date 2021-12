Quién es Nuria Fergó, la cantante (y actriz) que hoy veremos como invitada en ‘Pasapalabra’

El concurso Pasapalabra da la bienvenida a cuatro nuevas celebridades como invitadas. Entre estos famosos que se incorporan al concurso de Roberto Leal veremos a una cantante a la que conocen muy bien los amantes de los talent shows, pues surgió de uno de los más famosos. Hablamos de la malagueña Nuria Fergó.

No estará sola en esta nueva aventura, pues el programa también dará la bienvenida a los actores Sergio Otegui y Nancho Novo, así como a la modelo Helen Lindes. Estas cuatro celebridades, divididas por equipos, pondrán a prueba su rapidez mental y su cultura general para ayudar a los concursantes a acumular segundos.

Nuria Fernández Gómez nace en Nerja, Málaga, en el año 1979, y desde muy pronto decide que lo suyo es el mundo de la música. Siendo una cría participa en el programa Karaoke, de Telecinco, del que resultó ganadora. Su fama, sin embargo, llega en el año 2001, cuando Televisión Española la elige como participante de la primera edición de Operación Triunfo. Allí escribe su nombre con letras de oro del formato con canciones como Noche de bohemia, de Navajita Plateá, que interpretó junto a Manu Tenorio.

En 2002 arranca su carrera musical en solitario con el disco ‘Brisa de esperanza’, al que seguirían otros trabajos musicales diversos. En 2018 puso banda sonora a la vuelta ciclista con la canción ‘La vida son dos días’.

Como actriz ha participado en la serie Amar en tiempos revueltos de TVE, en la película La playa roja y Padre no hay más que uno 2: La llegada de la suegra, el telefilme Amores extremos y la obra musical Lucía la Maga. Sobre su faceta de actriz, en el año 2014 diría que “me dieron la oportunidad de salir en Amar en tiempos revueltos, hice una prueba y me construyeron un personaje a medida, Loli. Gracias a dios a la gente le gustó cómo interpreté y salió todo bien, porque también podía haber salido mal. Yo no hecho nada de interpretación, no tengo ningunos estudios, pero me meto en el papel y es lo que sale. Yo sigo las indicaciones que quién sabe, y me dicen “Nuria, por aquí” o “Nuria, por allá”, si está bien o si está mal, y para y yo encantada de seguir las directrices. Estoy aquí para aprender”.

Más allá de como cantante, en la pequeña pantalla también hemos visto a Nuria como concursante de El Club de Flo, en laSexta, haciendo monólogos, y en Tu cara me suena como invitada de una gala benéfica en la que emuló a Julie Andrews.

