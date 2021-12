María Patiño y Lydia Lozano, a lágrima viva en 'Socialité': "Es importante que exista gente como tú"

María Patiño y Socialité han querido tener un detalle con Lydia Lozano, que este domingo ha cumplido 61 años y ha protagonizado un emotivo momento en directo junto a su compañera.

El programa se desplazó hasta la puerta de la casa de la colaboradora de Sálvame para darle un regalo en este día tan especial. La periodista ha recibido ilusionada un ramo de flores y, tras ver un vídeo con sus mejores momentos en Sálvame, María Patiño ha querido dedicarle un emotivo mensaje con el que ambas se han roto en directo.

"Estoy un poco emocionada porque, además de que tengo un día revuelto por muchas cosas, quería decir que la gente debería saber la capacidad que tienes de hacer reír a tu madre… Eso me pareció admirable", confesó la presentadora de Socialité, sin poder contener las lágrimas.

"Mi madre también se reía mucho contigo", respondió Lydia emocionada. "Fue una tarde maravillosa que no hemos comentado nunca en público. Me encantaba cuando le decías, 'déjame que te dé un abrazo, que me acuerdo mucho de mi madre'. No sabíamos si reír o llorar", añadió.

"Es tan importante que exista gente como tú, que tienes esa capacidad de sacar sonrisas siempre y proteger a la gente que quieres. Muchas gracias y felicidades", dijo finalmente Patiño con la voz rota.

Antes de despedirse, Lydia desveló otra anécdota del encuentro entre su compañera y su madre: "Le hiciste un poli a mi madre, le preguntaste de todo, cosas que yo no le había preguntado en mi vida", recordó. "Un poli sexual", añadió María. "Pero ella te contestaba, es alucinante", dijo Lozano entre risas.

Finalmente, ambas se despidieron de la mejor forma posible: bailando un chuminero en la distancia. "Las vecinas pensarán que me he vuelto loca, porque no oyen la música", bromeaba Lydia antes de despedir la conexión y continuar con el transcurso del programa de Telecinco.

