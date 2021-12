Quién es María Jesús y su Acordeón, la cantante que va como invitada a ‘Pasapalabra’

Noticias relacionadas ‘Pasapalabra’ da visibilidad a los niños transexuales con el tierno discurso de un concursante

Un rostro muy popular de la canción más nostálgica y desenfadada se colará las próximas tardes en nuestras casas. Y es que el concurso Pasapalabra, que se sitúa entre las emisiones más vistas de la jornada incluso durante puentes y festivos, da la bienvenida a cuatro nuevas celebridades como invitadas, entre los que se encuentra la cantante María Jesús Grados Ventura, conocida artísticamente como María Jesús y su Acordeón.

Desde este segundo miércoles de diciembre, además, María Jesús estará acompañada por otros tres rostros vinculados al mundo del espectáculo: Esther Arroyo, Goyo Jiménez y Ken Appledorn. Los cuatro pondrán a prueba sus conocimientos en cultura general y su rapidez visual para superar las diferentes pruebas del programa.

María Jesús Grados nace en Cáceres en el año 1956, pero sus padres se trasladan a vivir a la Comunidad Valenciana cuando tenía 7 años. Asegura que su carrera artística comenzó en la playa de la Malvarrosa, en Valencia, pasando el plato. Más tarde gana Salto a la fama, un concurso de radio, que le abre la puerta a programas de televisión como Gente Joven. Desde entonces lleva una incesante carrera, siempre acompañada de su característico acordeón.

Su mayor éxito, sin duda, es ‘El baile de los pajaritos’, una canción de origen suizo, y que es un auténtico fenómeno mundial, pues además de María Jesús también la grabaron, por ejemplo, Romina y Al Bano en italiano. “Estuve grabando un programa de televisión en Bélgica. Y el autor vino a verme. Era un hombre encantador. Me dio la partitura y yo le puse la letra en español y también el baile. En ese momento, no me podía imaginar lo que ocurriría después”, recuerda en una entrevista sobre esa canción, que en castellano también grabó Parchís o el grupo Regaliz. Su fama fue tal que incluso grabó una película inspirada en la canción.

A pesar de que grabó muchos discos después nunca volvió a tener el mismo éxito que con ‘Los pajaritos’. Siempre se ha mantenido en activo, haciendo actuaciones en directo en salas y restaurantes, y durante muchos años regentó un local llamado El rincón de María Jesús y su acordeón, en Benidorm, donde actuaba a diario. El negocio cerró sus puertas, por propia voluntad, en 2019. Desde 2020 está inmersa en una gira para despedirse de los escenarios, aunque no sabe cuándo dará su último concierto.

De su faceta más televisiva hay que destacar que María Jesús fue concursante de La Granja, reality de Antena 3 en el que varias celebridades vivían en un rancho en el que tenían que hacerse cargo de los animales. Llegó hasta la gran final, aunque la victoria se la llevó Miguel Ángel Redondo, un modelo entonces conocido por ser pareja de Marlene Morreau.

