El tirito de Jorge Javier Vázquez y Belén Esteban a Paz Padilla: "¿Tú no tienes ganas de morirte, no?"

Que entre Belén Esteban y Paz Padilla siempre han saltado chispas no es nada novedoso. Sin embargo, este miércoles la colaboradora no tuvo inconveniente en reconocer en Sálvame Naranja que la gaditana es una de las presentadoras menos agradables de Telecinco y, de paso, contribuir a una burla de Jorge Javier Vázquez.

Todo comenzó cuando el programa abordaba una entrevista de Lara Álvarez a una revista de corazón. Entonces, Marta López se deshizo en halagos hacia la presentadora asturiana. "Es equilibrada, cariñosa, simpática... Lara es una de las personas que más admiro de Telecinco. Hay pocas personas que sean presentadores que sean tan agradables como ella", comentaba.

Fue entonces cuando Vázquez ironizó diciendo que él era más agradable. "Pregunta a ver con quién he tenido yo broncas", bromeó el catalán para después enumerar que había tenido problemas con Antonio Montero, Marta López o Belén Esteban.

"¿Y quién es poco agradable?", preguntó. "Sé valiente. Dilo. ¿Quién es la menos agradable?", echaba más leña al fuego la de San Blas. "Conmigo ha sido María Patiño", añadía por su parte Kiko Matamoros.

"¿Y contigo?", preguntaba Jorge Javier a Belén "Paz Padilla", dijo tajante la colaboradora. "No es que me lleve mal con ella. Pero es que no estoy de acuerdo con ella en muchas cosas", añadía. "Pero tú no tienes ganas de morirte, ¿no?", en clara referencia al discurso de Padilla de que "todos vamos a morir".

No hay que olvidar que hace tan sólo unos días Mayra Gómez-Kemp estalló contra la presentadora por sus lecciones de "filosofía barata" sobre la muerte.

"Yo no aceptaré nunca que me falte mi marido. Yo no soy tú. Lo amo, lo sigo amando, le echo de menos, me falta su olor, su contacto...", decía Mayra. "¿Te preguntas dónde está? ¿Te preguntas por qué ha muerto? ¿Te haces muchas preguntas?", insistía Paz ante la estupefacción de la entrevistada.

"¿Cómo? Murió porque llegó a una edad y tuvo un problema cardíaco. Esas cosas no me las pregunto, es ley de vida, pero no tengo por qué aceptarlo. Yo no soy Santa Mayra de los Cojones", sentenció, arrancando el aplauso del público y de varios colaboradores en plató.

