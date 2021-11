Gerard Piqué vuelve a 'El Hormiguero' tres semanas después de la polémica cancelación de su entrevista

Gerard Piqué será el invitado estrella de El Hormiguero este martes 30 de noviembre tras la polémica cancelación de su aparición prevista hace algo más de dos semanas. El programa de Antena 3 anunció el pasado jueves 25 los famosos que pasarían por el plató de Pablo Motos esta semana, pero no desveló el nombre del entrevistado del martes, algo que se ha conocido ahora.

Según adelanta FormulaTV, el futbolista del FC Barcelona se volverá a sentar en la famosa mesa de Trancas y Barrancas tras su visita del pasado mes de octubre, cuando estuvo en el formato junto a David Ferrer. El regreso de Piqué se produce, además, 20 días después de que se cancelara precipitadamente su visita prevista en el programa de Atresmedia.

En aquel momento se señaló directamente al recién estrenado entrenador del Barça, Xavi Hernández, como responsable del plantón del jugador a El Hormiguero. Sin embargo, el propio futbolista desvinculó al 'míster': "Es verdad que cancelé la entrevista, pero la cancelé porque me dio la gana cancelarla, porque al final hay unas normas que ha puesto Xavi y que si quieres viajar tenías que decirle y comentarle y al final preferí no comentárselo y cancelar la entrevista", explicó el catalán a Ibai Llanos en Twitch.

Ahora parece que sí se materializará su regreso en solitario al espacio de Pablo Motos. Según informa el citado medio, Piqué hablará sobre la celebración de la Copa Davis, de la cual adquirió los derechos a través de una de sus empresas, llevando a cabo una estrategia de renovación desde la edición de 2019. Además, se espera que el azulgrana aborde la nueva etapa de su equipo y la polémica surgida por la cancelación de su entrevista en el programa.

Su anterior visita

Gerard Piqué ya estuvo en El Hormiguero el pasado 8 de octubre junto a David Ferrer y, desde entonces, el formato de 7 y acción ha estado intentando, sin éxito hasta ahora, que el futbolista vuelva en solitario.

En su anterior visita, el jugador confesó que muchas de sus polémicas son premeditadas, sobre todo cuando surgen de sus declaraciones a la prensa en los partidos que disputa: "Lo hago para pasármelo bien. La gente lo ve como 'Oh, lo que ha liado', pero yo por dentro me troncho, me lo paso bien porque el mundo del fútbol es un espectáculo", explicó a Pablo Motos.

El catalán aprovechó para provocar a sus detractores con un contundente mensaje: "Tener a la gente en contra me motiva más porque más les jo** a ellos. A más silbidos mejor juego, como me pasó en mis últimos años en la Selección Española", espetó.

Sigue los temas que te interesan