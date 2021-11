Kiko Rivera consuma su reconciliación con Telecinco y vuelve al 'Deluxe' un mes después de sus ataques

Kiko Rivera ya no guarda rencor a Telecinco. Un mes después de dedicarles duras críticas y de declararse seguidor incondicional de Antena 3, el hijo de Isabel Pantoja ha vuelto a cambiar de opinión y se sentará este sábado en el Deluxe.

Así lo ha desvelado este jueves Sálvame, que durante toda la tarde había advertido de que este fin de semana "no se va a hablar de otra cosa" tras conocerse la identidad del invitado.

"El sábado me van a escuchar", advierte el DJ en el vídeo promocional de su entrevista. Y es que el cantante volverá a abordar las polémicas que le rodean desde el fallecimiento de su abuela: la reconciliación con su madre, el conflicto con su hermana Isa y su prima Anabel, su 'falsa boda' con Irene...

¡BOOOOMBA! 💣💥 Contra todo pronóstico... ¡KIKO RIVERA vuelve a #SabadoDeluxe! Este sábado a las 22:00 podremos escuchar TODO lo que tiene que contar 😱 pic.twitter.com/lfZa9qD5Ny — Deluxe (@DeluxeSabado) November 11, 2021

Tras conocerse que Kiko volverá a sentarse en ese plató al que aseguró que no volvería, Kiko Hernández ha afirmado que se trata de un "entrevistón", mientras que Matamoros ha advertido de que "esta vez no lo va a tener tan fácil". Carlota Corredera, por su parte, ha recalcado que el DJ "renegó de nosotros, pero vuelve a casa".

Esta reaparición del cantante en el Deluxe se produce una semana después de que acudiera a Secret Story para promocionar su nuevo single. Allí, el artista se mostró muy amable con Jorge Javier Vázquez, quien le recordó que Telecinco es su "casa".

De esta manera, tanto el hijo de la tonadillera como la cadena corren un tupido velo para ocultar las críticas que Kiko dedicó a Mediaset hace apenas un mes. "Sé que estáis cortitos de audiencia, sé que vuestro programa se va al carajo, pero no me llaméis más que no voy a ir", dijo sobre Sálvame después de que se hablara de su supuesta infidelidad a Irene Rosales con una chica en Matalascañas.

"Querían que fuese ayer y no he ido, si yo decidiera no abrir la boca ese contenido moriría. (...) No insistáis porque no voy a ir", añadió el hijo de Isabel Pantoja en un ataque de dignidad.

Kiko Rivera aprovechó entonces para alabar al principal competidor de Telecinco: "¡Viva Antena 3!, qué quieres que te diga... La verdad es que me mola muchísimo Antena 3, lo veo mucho. Veo muchos de los programas que hay, como Tu cara me suena o este de las máscaras, molan mucho".

Pronto se descubriría en Sálvame que el verdadero motivo del enfado de Kiko con Telecinco era el dinero. Y es que, según desveló Belén Esteban, el DJ pidió 60.000 euros por ir al Deluxe, pero el programa se negó a pagarle tal cantidad, iniciándose así la ofensiva pública que ha durado lo mismo que ha tardado la cadena en alcanzar un nuevo acuerdo económico con el cantante.

Sigue los temas que te interesan