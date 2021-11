Jorge Javier frena un nuevo ataque de Alba Carrillo a Telecinco: “El silencio te favorece”

Este jueves se llevaba a cabo la repesca de Secret Story: La casa de los secretos, y cada uno de los tres candidatos a regresar al concurso tuvo en plató un defensor. En el caso de la militar Lucía Pariente la organización contó con su hija, la mediática modelo Alba Carrillo, que últimamente ha tenido múltiples desencuentros con prácticamente todos los programas de Mediaset, desde el propio Secret Story a Sábado Deluxe.

En la gala de este jueves la nueva expulsada de Secret Story fue Cynthia Martínez, y allí se reencontró con el torero José Antonio Canales Rivera. Martínez aseguró entonces que no había mantenido conversaciones con Canales previas a entrar al reality, al contrario de lo que se dijo en el pasado Sábado Deluxe cuando el torero se sometió al polígrafo.

Ahí fue cuando Alba Carrillo saltó como un resorte para criticar la eficacia de los polígrafos del programa, y dejó claro que ella no se fiaba en absoluto de la máquina ni del trabajo de Conchita Pérez, la cual mide la dilatación del esfinter, la respiración torácica, la respiración abdominal, la presión sanguínea y la sudoración para detectar si alguien miente o no. “Le apoyo en la desautorización 'poligrafil. Ese polígrafo es mentira”, dijo la modelo.

“Alba, tápate, que el silencio te favorece. No me hagas ir más allá”, le pidió el presentador, intentando que la modelo no hiciese uno de sus habituales espectáculos. Ella le desafió a ir “donde quieras”, y Jorge continuó. “Estás haciendo una cosa muy grave, desacreditando algo que sabe mucha gente. No hagas pulsos que vas a perder y que te van a hacer daño”, añadió con contundencia Vázquez.

Hay que recordar que a finales de octubre Alba Carrillo hizo una espantada de Sábado Deluxe y montó un escándalo en los pasillos de Mediaset después de que su madre aceptase preguntas sobre su vida personal en el polígrafo. En concreto, una de las preguntas más polémicas fue la que hacía referencia a una supuesta infidelidad de Alba como motivo de su ruptura con Santi Burgoa. Lucía lo negaba, pero el polígrafo determinó que mentía, lo cual ha abierto la veda para especular sobre esa supuesta tercera persona.

Entonces Alba Carrillo emitió un comunicado para anunciar medidas legales contra Telecinco para “frenar lo que considero de extrema gravedad”. Durante varios días no se volvió a ver a la modelo trabajando en ningún programa de Mediaset y muchos creían que su relación profesional con Mediaset se había roto. Sin embargo, esta semana regresaba a Ya es mediodía como colaboradora y acallaba los rumores.

