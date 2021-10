Jorge Javier frena el comentario machista de Alba Carrillo: “A ver a quién se tira Adara para ganar”

En la gala de este jueves 21 de octubre Secret Story despedía a una de sus concursantes más carismáticas: Lucía Pariente. La madre de Alba Carrillo salía eliminada frente a Adara Molinero, algo que incluso su propia hija pidió durante la gala del pasado martes.

Sin embargo, solo dos días después, a Alba le ha caído muy mal que Adara se quede en La casa de los secretos. Y es que, recordemos, la modelo lleva tiempo diciendo que la organización favorece a la ganadora de Gran Hermano VIP y a su grupo minoritario; tanto es así que una vez incluso llegó a abandonar una de las galas en directo para hacer duras críticas a través de sus redes sociales.

Una vez que Lucía Pariente llegó al plató para dar su primera entrevista como expulsada, la reservista militar dijo que Adara “tiene” que ganar el concurso, sumándose al pensamiento de Alba de que el programa le favorece.

Entonces Alba dijo una frase que rápidamente generó muchas críticas en las redes sociales: “¡Pues a ver a quién se tira!”, espetó, dando a entender que la mejor herramienta de Adara Molinero para permanecer en un programa de este tipo es buscarse una pareja. En ese sentido hay que recordar que en su primer paso por Gran Hermano Adara tuvo una relación con su compañero Pol Badía, y luego, en Gran Hermano VIP, vivió un romance con Gianmarco Onestini a pesar de que ella tenía una relación fuera con Hugo Martín Sierra, el padre de su hija.

Jorge Javier Vázquez salió entonces para frenar a la colaboradora de Sálvame y Ya es mediodía. “Oye, Alba, eso no. Dices estas cosas y luego te arrepientes. Hay que saber ganar, pero también perder”, le decía. “Verás Carlota...”, añadía, en referencia a la labor feminista que Carlota Corredera desempeña en los programas de televisión en los que trabaja. Con su habitual falta de humildad, Alba ratificó sus palabras diciendo que es algo que realmente había sucedido con anterioridad.

No sería el primer comentario de este tipo que ha realizado la modelo sobre los concursantes de Secret Story, y por ejemplo, ya había azotado a Cristina Porta por estar todo el día en la cama junto a Luca Onestini.

Elena Rodríguez, madre de Adara, también quiso poner los puntos sobre las íes a Lucía Pariente por la vez que dijo que la concursante es mala madre porque no se acuerda de su hijo. “No me importa que salga mi hija mañana, pero contra tu madre tenía que salir por ese comentario, porque madres y abuelas somos todas”, le espetó.

Sigue los temas que te interesan