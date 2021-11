‘Tu cara me suena 9’ pone toda la carne en el asador en la mejor gala inicial de su historia

Lydia Bosch en ‘Tu cara me suena 9’

Desde hace muchas ediciones se escucha eso de que Tu cara me suena presenta el casting más potente de su historia. Pero tras ver la primera gala de esta novena etapa, la cual se emite esta noche en abierto, pero que ya está disponible en ATRESPlayer Premium, podría decirse que en este caso es una verdad como un templo.

Tras la edición de 2020, que se vio truncada por la pandemia del coronavirus, Gestmusic y Antena 3 han puesto toda la carne en el asador con perfiles de todo tipo, pero que cuentan con la enorme ventaja de pisar el escenario con una garra y un poderío pocas veces visto.

En los avances los espectadores que lleguen vírgenes hasta la noche ya habrán descubierto que Lydia Bosch se meterá en la piel de Ana Torroja interpretando No hay marcha en Nueva York de Mecano, pero poco más. Podría decir el listado de concursantes e imitaciones que no quedan tan claros en los anuncios ya colgados, pero voy a omitirlo para no romper esa magia de saber a qué prueba de fuego se someterá cada uno. Así pues, podemos advertir que estamos en un artículo libre de spoilers.

TCMS 9 parte con grandes voces como la de Nía Correia que ya conocemos a la perfección gracias a Operación Triunfo, programa del que también surgió Agoney como artista. Ambos aportarán un buen ambiente musical al programa y conectarán con el público más joven, ese que les seguía gala a gala y a través del 24 horas de OT. En el caso de Nía, y sin hacer de menos a su compañero canario, predigo ya que va a ser el prototipo de concursante que arranque lágrimas al jurado por su prodigiosa voz.

También es cantante el sevillano Rasel, y ojo con él, que puede ser la sorpresa de la temporada. Han pasado siete años desde que el hermano de La Dama pasó por el clonador como invitado para imitar a su entonces cuñado Melendi, y ha crecido muchísimo profesionalmente. Su primer show, de lo más eurovisivo y contemporáneo, dejará a todos con la boca abierta, y no solo porque el jurado alabe su buena apariencia física. Es un artista con garra, que tiene mucho que aportar más allá del género electrolatino con el que le tenemos asociado.

No se queda atrás la cuarta cantante de la temporada, María Peláe. Ella también probó fortuna la temporada anterior como invitada emulando a Amina con el tema Diki, Diki, demostrando que es una malagueña de fuertes raíces flamencas. Sin embargo, sorprenderá el primer nombre que el pulsador decide para ella, que la llevará a sonidos más urbanos en los que también se moverá como pez en el agua. Ojo también con María Peláe, que va a dar muchas alegrías a los espectadores.

Basándome también en las experiencias previas del programa Loles León me generaba ciertas dudas. La vez que imitó a María Jiménez con La Cabra Mecánica en el ya lejano 2014 dejó bastante que desear. Y su paso por MasterChef Celebrity y algunas de sus frases fuera de lugar me hacían temer que sacase los pies del tiesto y no trabajase tal como le pidiera, sino como a ella le saliese del alma. Me equivoqué. Loles debuta con una actuación de lo más cabaretera y kitch, que deja ganas de más. Estoy deseando que el pulsador le dé un perfil folclórico y divertido, tipo Martirio, o aquella Marifé de Triana que cantaba a su señora vecina. Aunque por pedir, ¡ojalá le saliese en el pulsador Bettle Midler y la viésemos recrear el número musical de la película El retorno de las brujas!

Eva Soriano ya demostró de qué pasta está hecha en la temporada anterior cuando imitó a Olivia Newton-John junto a Mario Vaquerizo, y va a conseguir enamorar al público de la televisión generalista con la misma facilidad que se metió en el bolsillo a los espectadores de Movistar Plus.

La actuación de Lydia Bosch como Ana Torroja ha servido como carta de presentación de la temporada. No es la mejor de la noche, ni es lo mejor que Lydia puede hacer; ella misma lo terminará reconociendo hoy, que viene de superar unos problemas de salud del covid y podría haber dado mucho más de sí. Pero no importa. Ojalá todos los concursantes de otros años hubiesen tenido una primera gala como la suya, y eso que no estaba al 100%.

Para lo último dejamos los dos perfiles cómicos de la edición, Los Morancos y David Fernández. Jorge y César Cadaval empiezan pisando muy fuerte y demostrando que tienen muchas tablas en eso de imitar a otros artistas. Ellos no han ido allí a demostrar que más allá del humor tienen mucho que ofrecer. Tu cara me suena será una extensión de su show habitual, saben perfectamente qué es lo que quieren los espectadores de ellos y van a dejarse la piel, y en el caso de Jorge, hasta la voz si hace falta. Son rápidos, amenos y logran que parezca fácil eso que están haciendo.

Con David Fernández, por último, nos encontramos un perfil también divertido, que me da cierto vértigo. Espero que no lo malgasten dándole personajes difíciles de defender y que van directos al 4 en la clasificación final. Al menos David promete muchas horas de diversión con su rapidez mental. No tiene que pensar los chistes ni las gamberradas, le salen de forma automática.

Para cerrar, un breve comentario sobre el número de apertura, que como ya se ha podido ver en los avances estará dedicado a la figura de la insigne Raffaella Carrá. Ahí sí que tirará TCMS 9 la casa por la ventana para recordar a la diva italiana con todo su esplendor, y aprovechando para celebrar que el programa lleva ya 10 años de forma ininterrumpida (con el paréntesis de la pandemia) en nuestra televisión. Todo un hito que de momento no han conseguido otro talent show, ni con famosos ni con anónimos.

