‘Tentaciones’: Sandra Barneda frena a Lucía por sus ataques a Bela: “Te pones así porque es mujer”

Un lunes más Mediaset emitió una nueva entrega de El debate de las tentaciones. Durante la gala, que se pudo ver íntegramente a través de Cuatro, Isaac Torres y Lucía Sánchez anunciaron que habían retomado su relación, dejando claro que ya ven con con mucha lejanía el momento en el que rompieron durante la grabación del programa.

Isaac contó que tras salir del programa La última tentación tuvo varios encuentros sexuales con una de las tentadoras, Bela Saleem, que se incorporó para dar su punto de vista de la historia. Sin embargo, su llegada desestabilizó por completo a Lucía, que perdió los papeles.

Durante su intervención, Lucía no dejó de hacer comentarios incisivos a Bela, culpándola de la infidelidad que había cometido con ella Isaac. Tanto se cebó que Sandra Barneda, la presentadora, tuvo que pararle los pies, al considerar que estaba siendo muy injusta.

Bela, además, quiso hacer algunos ajustes de cuentas. “Para empezar no me gusta nada que vayas hablando de mí diciendo que soy una falsa, una asquerosa...”, se quejaba la soltera, que reveló que Isaac tiene su número bloqueado. Lucía, para hacerle un desprecio, dijo que Isaac podría serle infiel de nuevo en el futuro, pero no con ella, lo que sin duda fue una de las frases más particulares de este cara a cara.

“Eres una falsa, porque eso se hace por sentimiento y no por tele. Mala, yo me guío por el corazón y me equivoco con el corazón”, terminó gritando Lucía, quien fue puesta en su sitio por la colaboradora Nagore Robles, pues le recordó que ella también ha participado en dos ediciones de La isla de las tentaciones por dinero y por hacer televisión.

Ante los constantes ataques de Lucía, Sandra Barneda le puso los puntos sobre las íes a Lucía. “Quiero decir una cosa. Me está sentando muy mal, Lucía, que te estés poniendo como te estás poniendo con Bela y no te pusieras como te tenías que poner con Isaac porque ella es una mujer. Ella estaba soltera, Lucía”, dijo la presentadora, en un discurso que fue muy aplaudido en las redes sociales por los espectadores.

