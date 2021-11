Propaganda política en 'MasterChef': Jordi Cruz afirma que Madrid es la capital más verde de Europa

No es ningún secreto que Jordi Cruz, el popular jurado de MasterChef, es votante reconocido del PP. De hecho, hace unos meses volvió a posicionarse a favor de Isabel Díaz Ayuso tras apoyarla públicamente en las elecciones madrileñas del 4-M.

Entonces, el chef explicó los motivos por los que se decantó por ella. "Yo soy cocinero, nunca he hablado de política porque no me interesa y si me he de definir políticamente, soy tecnócrata y me gusta la gente que gestiona bien, porque interpreto el país como una empresa", afirmaba en una entrevista para La Vanguardia.

"No estamos hablando de ideología política ni de catalanismo ni de madridismo, sino de coherencia", continuaba diciendo antes de celebrar que "la gastronomía es un pilar en este país y ella [Ayuso] lo ha tenido en cuenta".

Pues bien, aunque a Cruz no le gusta hablar de política, este lunes aprovechó que MasterChef Celebrity grababa su prueba de exteriores en el Parque de El Retiro de Madrid para lanzar un mensaje falso sobre la política medioambiental de la capital.

"Nos sentimos muy orgullosos de que Madrid esté considerada la capital más verde de Europa. Quiero aprovechar para recalcar que cuidar estos espacios es responsabilidad de todos", comentó el chef al despedir la prueba de exteriores.

Un mensaje que rápidamente fue captado por los espectadores del programa, que acudieron a redes sociales a destacar y criticar la 'fake new' que acababa de soltar el cocinero catalán.

Y es que Madrid nunca ha recibido el reconocimiento que otorga cada año la Comisión Europea, el European Green Capital, a las ciudades con mejores políticas medioambientales. Solo una ciudad española ha sido galardonada con el título de European Green Capital: Vitoria-Gasteiz.

Actualmente este reconocimiento está en manos de la finlandesa Lahti. Lisboa (2020), Oslo (2019), Ljublijana (2016) o Copenhague (2014) son algunas de las capitales europeas reconocidas con este galardón. Barcelona fue finalista en 2013 y Murcia s ha postulado para 2022.

MADRID LA CAPITAL MÁS VERDE pic.twitter.com/PspY4YV71z — héc (@wikiarrimadas) November 1, 2021

madrid la capital más verde de europa? jesús pues como serán las otras #MCCelebrity — Cotilla del barrio y de barro (@BarrioCotilla) November 1, 2021

#MCCelebrity Madrid capital más verde de donde? — Elena Merino (@em1185) November 1, 2021

¿La capital más verde de Europa Madrid? No sé Rick, parece falso... #MasterChefCelebrity — jose índigo. (@josexindigo) November 1, 2021

@JordiCruzMas Madrid la ciudad europea más verde?? Creo que no has oído hablar de Vitoria Green Capital no? Vente un día a Vitoria....#MCCelebrity — Foronda International Airport (@ForondaAirport) November 1, 2021

Antes, cuando sólo estaba el Nodo pues nos creíamos cosas como lo de Madrid la capital más verde. Ya lo de tomarnos por tontos... #MCCelebrity — MB (@michabel8) November 1, 2021

¿Madrid la capital más verde de Europa? Está claro que por el norte de Españita no han ido en la vida 😅 #MCCelebrity — ✨🌙Råchel Hollånd 🔥🤟🏻 (@Rakeluus) November 1, 2021

Madrid la capital más verde de Europa ¿¿ Hola

Pero este dato de dónde sale .. #MasterChefCelebrity pic.twitter.com/5a0ewzLJkO — @MiPeca 💙🦋💙 (@MiPeca9) November 1, 2021

