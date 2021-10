'Secret Story': Al descubierto el secreto de Frigenti (que muchos creían que era de Fiama)

Este domingo se emitió una nueva entrega de La noche de los secretos en Secret Story, el reality de Mediaset. Así se desvelaron tres nuevos secretos, uno de los cuales es de Adara, la nueva concursante.

Sofía Cristo fue la primera en revelar su información más sensible. “He tenido una aventura con una mujer casada”, dijo la hija de Bárbara Rey. En el plató estaba Cristina Tárrega, que conocía de primera mano aquella historia, y apuntó que Sofía esperaba que esa mujer dejase a su familia por ella, cosa que no sucedió. “Fue estafada por una mujer casada que la utilizó para vivir un sueño erótico que se enganchó de ella, pero prefirió lo económico de un señor que lo consintió sabiendo que estaba con ella”. Algunos concursantes dijeron que se podían haber imaginado esto.

Este mismo sábado, Sofía Cristo habló en el Deluxe una vez más de los abusos que sufrió cuando era pequeña, y explicó que sintió la necesidad de compartir aquella experiencia mientras preparaba el reality con una redactora del programa para elegir cuál sería su secreto. Entonces añadió que no eligió aquel abuso como secreto por tratarse de algo traumático.

Por su lado, el periodista Miguel Frigenti, expulsado el pasado jueves, desveló su secreto: “Me dieron la extremaunción”, dijo el de Talavera de la reina. Según se explicó, su madre sufrió un embarazo muy complicado, y al nacer le dijeron a su madre que no sobreviviría que un sacerdote le podía dar la extremaunción si querían.

Este secreto se reveló como una jugada maestra del programa, pues algunos concursantes (y muchos de los espectadores) creían que quien había recibido la extremaunción era Fiama. Y es que la joven contó en un vídeo de su canal de MTMAD que había llegado a planear su funeral al recibir un grave pronóstico médico que comenzó con unas incontrolables hemorragias.

Por último, Adara Molinero, la nueva concursante, narró su secreto solo a la audiencia: “Hice el amor en un tanatorio”. En las redes sociales muchos espectadores se indignaron al no ver oportuno dar rienda suelta a la pasión en una circunstancia así. Gianmarco Onestini, su expareja, presente en plató, dijo que no había sido con él.

Sigue los temas que te interesan