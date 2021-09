Kiko Hernández, ahora contra Terelu Campos: “No te trago ni a ti ni a tu hija”

Noticias relacionadas Jugarreta en Secret Story a Terelu, el jaque mate a Cristina Porta y la heavy salida de tono de Frigenti

La pasada semana, Terelu Campos era abordada por sorpresa en los pasillos de Mediaset por Jorge Javier Vázquez y su propia hermana Carmen Terelu. Una sorpresa que no le hizo mucha gracia a la comunicadora malagueña, que invitó a los presentes a marcharse al plató del programa de corazón. “Idos a vuestro programa, porque me parecería lo más ideal”, decía Terelu, que no se encuentra tampoco en el mejor momento de la relación con su hermana.

Este martes, Terelu volvió a recibir una visita sorpresa: Jorge Javier Vázquez y Kiko Hernández acompañaron a Carlos Sobera al plató de Secret Story, y Vázquez aprovechó la ocasión para “presentar” a Kiko y Terelu, pues llevan tiempo sin tratarse.

Terelu no entraba al juego, y Jorge Javier le preguntó: “¿Quieres que me lleve a Kiko de plató? ¡Me lo llevo!”. Kiko, sin embargo, avivó el fuego entre ambos, al decir: “Tampoco lo entiendo, me voy yo. ¡Me voy! ¡Que se quede la digna!”. Jorge le deseó a Terelu que algún día vuelva a Sálvame, y ella le respondía que está “haciendo todo lo posible abonando el terreno todos los martes”.

En el programa del miércoles, Vázquez dijo haber pasado un “mal rato” con Terelu, pero Hernández dijo que no le parecía así. “Yo no la vi superada, que en un cuerpecito tan pequeño haya tanto clasismo, sea tan déspota, tan digna para lo que quiere y para lo que le interesa… ¡Estoy de ti hasta aquí!”, exclamó el colaborador.

“Estoy de lamer traseros que ponen Campos hasta aquí, ya no puedo más”, añadía Kiko, que ya no sabe cómo actuar con la hermana de Carmen Borrego. “Te he pedido disculpas, te he pedido perdón, he dicho que no me iba a meter con tu hija, estoy bien con tu madre, he hecho las paces con Carmen Borrego ¿Qué más quieres? ¿Que vaya a tu casa y te lama el trasero? Me da lo mismo”.

Poco a poco el madrileño se encendía más y más. “¿Pero tú de qué vas que me tienen que echar a mí de un plató si no he dicho absolutamente nada malo ahora? ¿Te jode que esté bien con tu madre y tu hermana? ¡Pues es lo que hay! Que no te trago ni a ti ni a tu hija, también es lo que hay”, finalizaba.

