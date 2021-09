'MasterChef Celebrity 6': biografía y mejores fotos de todos sus concursantes

7 de 17

Como modelo, Iván Sánchez ha desfilado en algunas de las pasarelas más importantes del mundo. Como actor, ha participado en grandes producciones en España y en Latinoamérica. Su gran oportunidad le llegó con ‘Hospital Central’, donde se metió en la piel de un médico de Samur durante cinco años. A esta serie le siguieron ‘Hispania’ e ‘Imperium’, pero no dudó en cruzar el charco para abrirse camino en México. Allí participó en ‘La Reina del Sur’ y protagonizó otras ficciones: ‘La tempestad’ y ‘Lo imperdonable’. A su regreso a España, se subió al escenario para encarnar a Frank Farmer en ‘El Guardaespaldas’, el musical que se convirtió en todo un éxito de taquilla.

A Iván Sánchez nada se le resiste, y por eso no ha dudado en sumarse a la aventura culinaria de ‘MasterChef Celebrity’. Se considera un buen comensal y, pese a que como cocinero no acumula tanta experiencia, no puede resistirse a ponerse a los fogones acompañado de una copa de vino.