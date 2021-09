Quién es Eduardo Navarrete, el diseñador que concursa en ‘MasterChef Celebrity’

David Bustamante, Victoria Abril, Verónica Forqué, Carmina Barrios, Miki Nadal, Terelu Campos, Juanma Castaño, Vanesa Romero, Iván Sánchez, Belén López, Arkano, Samantha Hudson, Tamara, Yotuel, Eduardo Navarrete y Julian Iantzi forman el casting de la nueva edición de MasterChef Celebrity, que se estrena este lunes 13 de septiembre.

De todos ellos, Eduardo Navarrete se encuentra entre los participantes más desconocidos para una parte importante del público, salvo que estén familiarizados con el mundo de la moda y el talent show Maestros de la costura.

Y es que Eduardo Navarrete fue uno de los aspirantes que compitió en la primera edición de Maestros de la costura, en el año 2018. Fue un concursante muy popular debido a su fuerte carácter, y también a su gran trabajo con la aguja y el hilo. Hacia la mitad del programa fue expulsado, pero luego logró ganar la repesca y llegó a convertirse en finalista. Tuvo enfrentamientos con algunos de sus compañeros, e incluso con el jurado, que le reprendía por su necesidad de llamar la atención.

Nacido en Alicante en 1994, Eduardo Navarrete es Graduado en diseño de moda en IDEP Barcelona, y antes de entrar en el talent show de RTVE ya había vestido a celebridades como La Terremoto de Alcorcón. Tras Maestros de la costura pudo al fin fundar su propia firma de moda.

Una de sus colecciones más recientes, esta primavera, estuvo inspirada en el Teatro Chino de Manolita Chen, y estuvo presentada por Yolanda Ramos, con Ricky Merino, Blanca Romero y Rosa Valenty como maniquíes de sus prendas. “Yo soy el rey de la sublimación, a mi me encanta un 'pul prin', y utilizado tejido de lentejuelas que luego he estampado”, decía sobre su colección. Hay que destacar que en alguna ocasión Eduardo ha dicho en entrevistas que ser diseñador de ropa no era su primera opción laboral, pues su sueño era ser vedette. Su pasión por el espectáculo la deja aflorar a través de La Nenuco, su personaje drag, del que habló en Maestros.

Sigue los temas que te interesan