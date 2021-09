Adrián Cordero, presentador de laSexta Meteo, se despide del espacio por "motivos personales"

laSexta se queda sin uno de los rostros más importantes de su información meteorológica a partir de este miércoles 8 de septiembre. Adrián Cordero, presentador de laSexta Meteo, se ha despedido por sorpresa de los espectadores tras ocho años al frente de este espacio.

"Ha sido un placer compartir estos ocho años de televisión con todos ustedes. Hasta aquí la previsión, nada más. Buenas noches", dijo mirando a cámara al final de la emisión.

Ya este jueves, el presentador ponía fin a la incertidumbre publicando un mensaje en su perfil de Twitter para confirmar su marcha: "Sí, la de ayer fue mi última Meteo. Lo más duro, despedirme de los grandísimos profesionales que dejo atrás. Pero ha llegado el momento", ha explicado.

El hasta ahora conductor del parte meteorológico de laSexta finaliza su mensaje con su habitual coletilla al cierre de laSexta Meteo: "Hasta aquí la previsión, nada más buenas noches".

Sí, la de ayer fue mi última Meteo en @laSextaTV . Lo más duro, despedirme de los grandísimos profesionales que dejo atrás. Pero ha llegado el momento. Hasta aquí la previsión, nada más, buenas noches. pic.twitter.com/pNNs7WgCpk — Adrián Cordero (@Adricor_fer) September 9, 2021

Hasta ahora, Adrián Cordero formaba parte del tándem de presentadores de la Meteo junto a Isabel Zubiaurre, responsable de la sección. Además de dar el parte meteorológico, en estos ocho años también ha colaborado en otros programas de la cadena como Al Rojo Vivo o Más Vale Tarde, siempre con secciones y contenidos relacionados con la meteorología.

El presentador se licenció en 2011 en la Universidad Carlos III de Madrid y desde 2013 formaba parte del equipo de los servicios informativos de laSexta. Según informa Vertele, su salida del espacio meteorológico ha sido por decisión propia y previamente comunicada a Atresmedia. Además, el periodista no ha dudado en confesar que su renuncia se debe a un conflicto personal dentro del departamento en el que ha trabajado hasta ahora.

Hace apenas dos semanas, Adrián cordero acapataba la atención de las redes sociales al protagonizar una acalorada discusión con un fotógrafo, el cual protestó por el hecho de que laSexta Meteo se dedique a pedir material gráfico en redes para poder emitirlo sin pagar por él. "Veo que has montado otro show a cuenta de tu guerra abierta contra los medios. Sólo un par de aclaraciones: no serán los servicios jurídicos de La Sexta los que te demanden. Será Adrián Cordero el que te demande", escribía el presentador.

"Segundo: no lo haré por tu opinión respecto al uso de las imágenes cedidas por terceros, que es legítima; si no por tus constantes faltas de respeto a la hora de defender tus opiniones. Ayer mismo, cuestionaste que fuese un ¿señor? y afirmaste que no sabía hacer otra cosa", concluía su tuit, que recibió todo tipo de reacciones.

Sigue los temas que te interesan