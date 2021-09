Telemadrid cesa a Lourdes Maldonado y premia al polémico Víctor Arribas

Telemadrid sigue desvelando los cambios que la nueva dirección, con José Antonio Sánchez al mando, está instaurando en el ente público. Este miércoles se ha conocido la renovación que se va a producir en los informativos de la cadena regional. Y es que el Telenoticias tendrá nuevas incorporaciones y tres importantes ausencias en esta nueva temporada: Lourdes Maldonado, Rocío Delgado y Manu Pérez serán apartados de sus respectivas ediciones, mientras que Víctor Arribas y Cristina Ortega tomarán los mandos de la primera y segunda edición del espacio, respectivamente.

Rocío Delgado ha anunciado en su cuenta de Twitter que seguirá vinculada a Telemadrid, pero ya no conducirá la segunda edición del informativo: "Hoy me reincorporo a Telemadrid después de las vacaciones, pero ya no será presentando el Telenoticias 2, sino como redactora de Sociedad y Cultura. Fui feliz en el TN2. ¡Muchas gracias por vuestro cariño todo este tiempo! Seguimos", ha escrito.

🔴ÚLTIMA HORA: la Telemadrid de Ayuso fulmina a los presentadores de los Telenoticias. A la salida de Silvia Intxaurrondo, se unen los ceses de Lourdes Maldonado, Manu Pérez y Rocío Delgado. En el caso de Lourdes y Manu se habla ya de posible despido. Ayúdanos a difundir con RT pic.twitter.com/kDfJs5dIaL — TELEMADRID-DETOD@S (@TMdeTodos) September 1, 2021

El futuro de Maldonado y Pérez, sin embargo, no está tan claro. Ni los afectados ni la cadena se han pronunciado al respecto, mientras que la plataforma 'Telemadrid de tod@s' ha asegurado en redes sociales que ya "se habla de un posible despido".

Esta decisión se produce a pesar de que en los últimos años Telemadrid había conseguido recuperar la credibilidad y la influencia en la audiencia madrileña tras una época de desprestigio e inestabilidad.

Sánchez decide así recuperar una figura que ya estuvo vinculada a Telemadrid en la época de Esperanza Aguirre. Arribas se puso al frente del Telenoticias en 2004 y permaneció en la cadena hasta 2012, cuando fichó por 13TV. Sus informativos en la autonómica madrileña fueron muy cuestionados y llegaron a ser condenados en 2009 por "faltar a la verdad".

En septiembre de 2016, el periodista se incorporó a TVE para dirigir y presentar La noche en 24 horas. Esta decisión de la Corporación despertó las protestas del Consejo de Informativos de TVE, que cuestionó la neutralidad de Arribas y recordó su paso por Telemadrid en un duro comunicado en el que se le acusaba de "confundir sistemáticamente información y opinión".

Esta polémica se repetiría con las elecciones gallegas y vascas del 25 de septiembre de 2016, cuando TVE le eligió para moderar el debate postelectoral, lo cual fue criticado por el Consejo de Informativos y el Comité Intercentros de RTVE.

