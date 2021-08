Los Libérrimos de '¡Boom!' cambian temporalmente a uno de sus componentes

Desde el pasado mes de mayo, ¡Boom! tiene como concursantes un equipo muy competitivo: Los Libérrimos, compuesto por Héctor Puertas, Alberto Gálvez, Ana Pérez y Ana Belén Melero. Sin embargo, Héctor ha tenido que ausentarse unos días del concurso por motivos de salud, y le han tenido que buscar un sustituto.

“Estamos sin Héctor que no está con nosotros en plató, pero está en casa”, explicó el presentador Juanra Bonet, que daba la bienvenida a su suplente, Simón. “Mi nombre es Simón, tengo 47 años y soy arquitecto. Cuando estoy trabajando dibujo y cuando tengo tiempo libre, también lo hago porque me gusta salir a la calle a dibujar con más gente en el movimiento Urban sketching”, dijo en su presentación este barcelonés. “Es un movimiento que empezó a principios del siglo XXI y se ha ido extendiendo por todo el mundo. La gente queda para dibujar y luego lo comparte en redes. He llegado a ver concentraciones de más de 200 personas”, aclaró sobre su afición.

Al final de la jornada, Los Libérrimos, que participaban en su programa 76, volvieron a quedarse a dos preguntas para llevarse el bote de ¡Boom!, que ya alcanza los 2.880.000 euros. No supieron resolver adecuadamente “¿cuál es la cima más alta de la República de Fiyi?” y “¿qué película de 1992 dirigió Emile Ardolino?”.

Otras sustituciones conocidas en ‘¡Boom!’

Parece que ya es una tradición en el programa que los equipos que compiten durante muchas semanas acaben con algún cambio en su formación. Victoria, Manolo, Óscar y Miguel Ángel fueron Los Dispersos. Permanecieron más de 320 programas, y cayeron eliminados ante Los Rudos, sin llegar a conseguir el bote.

Debido a la crisis sanitaria del coronavirus, dos de sus componentes, M. A. y Victoria, tuvieron que parar su participación el pasado enero, y fueron sustituidos de forma temporal por Laura y Joan.

No podemos olvidar, además, que Los Lobos también cambiaron sus componentes. Valentín, Manu, Erundino y José fueron la formación original del equipo, si bien José decidió abandonar por razones personales. Entonces fue sustituido por Alberto, que permaneció en el equipo hasta que lograron el bote.

