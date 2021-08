El descacharrante menú de Yurena en ‘Ven a cenar conmigo: Gourmet Edition’

Este miércoles Telecinco emitía el tercer episodio de la actual temporada de Ven a cenar conmigo: Gourmet Edition, en la que compiten Gianmarco Onestini, Terelu Campos, Yurena y Sofía Suescun. Una competición que se grabó el verano de 2020, pero que Mediaset no se había decidido a emitir hasta ahora.

Tras las cenas del italiano y la malagueña, ahora le tocaba cocinar a la cantante Yurena, quien quiso dejar claro que ya no es la intérprete que conocimos gracias a temas como ‘No cambié’ y ‘A por ti’. “Yo maté a Tamara”, llegó a decir muy seria Yurena.

El menú de la artista estaba compuesto de tres platos: Duna negra, Yurehuevos y Tarta Margarita. Tres platos que provocaron la risa de los demás comensales, pues Yurena no se mostró muy fina en las elaboraciones.

Duna negra fue el nombre que eligió, en honor a su gata, para hacer una particular ensaladilla rusa. Yurena cocinó lo justo, y así, optó porque la mayonesa del plato fuese de bote, en lugar de casera. La nota de color negro la daban las aceitunas negras con las que decoró la elaboración, hasta el punto de cubrir todo el plato con las mismas. Cada plato llevaba más de 20 aceitunas, lo que provocó que los demás comensales estallasen de risa.

“En mi vida he visto tantas aceitunas. Yo creo que había 724 más o menos. No veía lo que había debajo” se llegó a escuchar. Terelu aseguró que se pondría “malita” si se las comía todas, aunque Yurena dijo que quien no las quisiera que sencillamente las apartase.

El segundo plato se llamó Yurehuevos, y eran unos huevos rellenos de atún, yema de huevo y tomate frito. Como el primer plato ya tenía mayonesa, Yurena decidió no cubrir los mismos, y para dar un toque especial coronó cada uno con un espárrago verde y medio tomate cherry.

En la mesa, de nuevo, los compañeros volvieron a reírse del resultado. Terelu se quejó de que la comida era muy seca, y le dijo que si no quería usar mayonesa de nuevo sencillamente debía haber elegido otro plato.

El ataque de risa de Terelu Campos con la cena de Yurena

El postre se llamó tarta Margarita en honor de su difunta madre, Margarita Seidedos. Consistía en un bizcocho, quizá demasiado alto, relleno de crema de cacao y de natillas, y cubierto por coco rallado (en cantidades industriales).

Como Terelu advirtió que era un homenaje a su madre todos hicieron el esfuerzo de comerlo, incluso la propia Terelu, que detesta el coco. Aquí coincidieron que el bizcocho estaba bien, aunque quizá eran porciones demasiado grandes, y sobraba coco rallado.

Tras un fin de fiesta en el que bailaron una de las canciones de Yurena, los compañeros votaron sus platos. Terelu dio un 5, Gianmarco un 7 y Sofía Suescun un 6, lo que daba un total de 18 puntos. Así, Yurena va en segundo lugar en la tabla de clasificación, tras Terelu Campos, que encabeza con 24.

