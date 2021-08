La nueva dirección de Telemadrid cancela la sección de Euprepio Padula, 'Café y Parole'

Euprepio Padula ya no presentará su sección en 'Buenos días, Madrid'.

La nueva dirección de Telemadrid sigue imponiendo su criterio de cara a la nueva temporada. La Administración provisional de la cadena autonómica, con José Antonio Sánchez al frente, ha decidido apartar a Euprepio Padula de Café y Parole, la sección que el famoso analista político llevaba dos años conduciendo dentro de la emisión de Buenos días, Madrid.

Según ha podido saber BLUPER, la cadena ha comunicado esta decisión al equipo mediante un WhatsApp, sin dar ninguna explicación y limitándose a informar de que será la redacción de Informativos la que pase a hacerse cargo de esa franja.

Este movimiento de la nueva dirección se suma a la cancelación de Está Pasando, que el pasado 6 de agosto emitió su última entrega tan sólo dos meses después de iniciar una nueva etapa con Agustín Bravo y Tania Garralda al frente.

Además de la sección de entrevistas, Euprepio también presenta en la cadena autonómica madrileña el formato A un metro de ti, en el que el italiano recorre la red de Metro de Madrid junto a ilustres personajes de la sociedad, el arte o la cultura españolas. El espacio emitirá la última entrega de su primera temporada el lunes 23 de agosto, sin que de momento Telemadrid se haya pronunciado sobre su renovación.

En estos dos años al mando de Café y Parole, Euprepio Padula y su equipo han logrado contar con la presencia de importantes líderes políticos, artistas y personalidades de relevancia, entre ellas varios ministros del actual Gobierno.

La Telemadrid de Ayuso

A pesar de que en los últimos años Telemadrid ha demostrado su independencia, rigor y profesionalidad, obteniendo además una buena respuesta por parte de la audiencia, la primera iniciativa del recién estrenado gobierno de Ayuso ha sido reformar la legislación que regula la cadena autonómica madrileña.

Gracias a la abstención de la extrema derecha, el PP ha podido modificar la ley para que las organizaciones profesionales y sociales dejen de tener representación en el consejo de administración de la cadena, así como para que el mandato del director general pase a durar cuatro años no renovables, pudiendo el Gobierno nombrar a un administrador provisional en caso de que la Asamblea no llegue a un acuerdo para elegir al nuevo director.

Ayuso ha nombrado a José Antonio Sánchez como administrador provisional de Telemadrid.

Tras aprobarse esta iniciativa, se precipitaba la destitución de José Pablo López Sánchez y Ayuso nombraba a José Antonio Sánchez, expresidente de RTVE y votante confeso del PP, como nuevo administrador provisional.

Sánchez no es un desconocido para Telemadrid. Y es que, antes de presidir RTVE por segunda vez entre 2014 y 2018, ya dirigió la autonómica entre 2011-2014 durante los años de Esperanza Aguirre. Entonces, además de hundir la cadena pasando de un 17% a un 4% de cuota, se ganó el sobrenombre del enterrador de Telemadrid tras acometer un ERE que despidió al 74% de su plantilla y que fue declarado nulo por el Tribunal Supremo.

Su paso por RTVE tampoco estuvo exento de polémica. Así, por ejemplo, en junio de 2015, no dudó en defender en sede parlamentaria su afinidad por el Partido Popular. "Yo voto al PP. Desde luego a quien no he votado en mi vida ha sido a la Izquierda Plural, como hacen millones y millones de españoles. Voto al PP y seguiré votando al PP".

Durante su gestión, como ya publicamos hace unas semanas, TVE dio luz verde en los últimos años a series de productoras casi desconocidas o con proyectos muy mal valorados por la crítica, como la polémica Reinas, de José Luis Moreno, a pesar de que éste debía dinero al Fisco.

"No sé los contratos de un empresario. Lo ignoro. Lo que sí le puedo decir es que cualquier contrato que hace TVE está por libro. Debe estar al día en el pago a Hacienda", dijo Sánchez, que también contrató a Sánchez para La Alfombra Roja Palace.

Igualmente fue el artífice del contrato con Santiago Segura para que Moreno pudiera volver a trabajar con la pública en Aquí mando yo punto com ya que, según el empresario, "un contacto en RTVE le exigía producirla a través de otra empresa para evitar un escándalo".

Asimismo, también firmó contrato en 2016 con Programas y televisión S.L., una productora que según el Registro Mercantil no contaba por entonces con empleados; o con José Frade, empresario que años atrás había contratado al onubense como director de los servicios informativos de Canal 7, el extinto canal autonómico privado de la Comunidad de Madrid.

