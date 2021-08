Tania, la recordada amante del acroyoga de 'Madrileños por el mundo', reaparece en 'Viajeros Cuatro'

Tania Martín, la joven que se convirtió en fenómeno viral y televisivo en 2017 tras protagonizar una entrega de Madrileños por el mundo, ha reaparecido este domingo en Viajeros Cuatro para mostrar su vida actual en Sídney.

La emprendedora ha creado su propia marca de ropa deportiva y, además, trabaja en una escuela infantil como monitora de acroyoga, una disciplina por la que ya mostró su pasión en el reportaje con el que saltó a la fama, pronunciando la recordada frase "¡Acroyoga, que me encanta!". Una cita a la que ha hecho un guiño en el programa de Cuatro: "Voy a hacer acroyoga, que me encanta", bromeaba al mostrar su puesto de trabajo en la escuela.

TANIA ACROYOGA QUE ME ENCANTAAAA pic.twitter.com/NLsW7hy33J — MJ Ruiz Reality | Tetista 🍈🍈 (@MJRuiz_Reality) August 8, 2021

"Esta escuela cuesta unos 215 dólares al día por niño", ha relatado, explicando que en Australia "se practica la vida sana, todas las empresas dan facilidades a sus empleados para realizar deporte, no solo se hace ejercicio por el culto al cuerpo, se hace por salud".

En su reaparición televisiva, la joven ha expresado su amor por Australia: "Para mí Australia es un paraíso. Llegué aquí hace siete años con la felicidad de levantarme cada mañana como loca, queriendo hacer un montón de cosas. Medito mucho, soy una persona hiperactiva".

Además de hacer mucho ejercicio físico, Tania ha desvelado que está centrada en cuidar su mente: "La gente se debe arreglar primero la mente, y luego ya preocuparse por el exterior. Yo de momento, como me estoy arreglando por dentro, todavía no me he tuneado por fuera".

por favor que leyenda pic.twitter.com/p4QRzco5Kb — peri (@T5Comento) August 8, 2021

La madrileña ha contado que está pendiente de conseguir la residencia en Australia: "Quiero que me la den, no me quiero ir de aquí. No me quiero casar con un australiano para que me den los papeles, si me caso es por amor", comenta.

En el reportaje también se puede ver la casa en la que reside Tania Martín, perfectamente acondicionada "para estar todo el día haciendo yoga". En su vivienda ha enseñado algunas de sus otras pasiones, como el surf, el boxeo o los viajes en su moto, que le han costado cuantiosas sumas en multas: "Esta moto me va a matar a disgustos", afirmaba mientras enseñaba las numerosas sanciones que le han puesto y que incluso le han costado la retirada del carnet.

