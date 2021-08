Natalia Rodríguez, “aliviada” por no haber ido a Eurovisión: “Con presión no funciono”

Natalia, “aliviada” por no haber ido a Eurovisión: “Con presión no funciono”

La cantante Natalia Rodríguez estrenaba hace unos días un nuevo single, ‘Lento’. Una canción que cuenta con la colaboración especial de Chenoa, y que mezcla sonidos latinos, pop y dance para intentar que todos bailen este verano.

En una entrevista promocional para La Razón, Natalia ha recordado cómo Operación Triunfo le cambió la vida. “Yo era una chica 18 años de Sanlúcar de Barrameda que deseaba ser cantante y, por casualidad, vi un anuncio en una televisión en blanco y negro con un número de teléfono: ‘¿Quieres triunfar? Pues vete ensayando’. Y llamé”, explica.

Sin embargo, para donde nunca la han “llamado” es para representar a España en el Festival de Eurovisión. “Me siento aliviada. Eurovisión es para los valientes por la presión a la que estás sometido por querer que tu país quede en buena posición… Y yo con presión no funciono”, apunta.

En una entrevista en estas mismas páginas en el año 2018, Natalia reconocía que nunca le habían planteado ir a Eurovisión, ni que ella tampoco lo había pedido. “Quizá si alguien me lo pusiera delante de una mesa en plan serio y me dijeran que yo fuera por mi puesta en escena porque confían en mí, me lo plantearía. Pero a mí nadie me ha ofrecido nada” decía entonces.

“Lo que no iría es hacer una preselección. No tengo la necesidad después de 17 años de carrera de competir con gente para ir a Eurovisión. Si a alguien le gusta mi perfil y ven que podría hacer algo chulo, dejar a España bien, con una escenografía increíble, cantando y bailando a la vez, que entreno para ello todos los días...”.

En aquella misma entrevista, además, Natalia narró cómo mucha gente la comparó con Eleni Fureira, que arrasó en Eurovisión con el tema ‘Fuego’. “Este año mucha gente me escribía diciendo que la chica de Chipre era como yo, que era mi rollo, que daba mis pasos... ¡Eres tú Natalia!, me escribía la gente”.

Natalia, presente en ‘Family Feud’

Este viernes, Natalia se colará en nuestras pantallas a través del programa Family Feud, de Antena 3. El concurso que presenta Nuria Roca enfrentará a la primera edición de Operación Triunfo contra artistas que han representado a España en el Festival de Eurovisión precisamente.

Así, el equipo de Operación Triunfo estará capitaneado por Rosa López, a quien acompaña David Bustamante, Gisela, Manu Tenorio y Natalia. El equipo de Eurovisión tiene a Karina como capitana, junto a Soraya Arnelas, Daniel Diges, Miki Núñez y David Fernández, Rodolfo Chikilicuatre.

