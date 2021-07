Quién es Uri Sabat, el presentador que desde hoy acude como invitada a ‘Pasapalabra’

Pasapalabra renueva sus invitados esta tarde. Y lo hace con un rostro muy vinculado tanto al mundo de la radio como de la televisión: Uri Sabat, quien pondrá a prueba su rapidez mental y su cultura popular para ayudar a los concursantes a acumular todos los segundos posibles.

Además de a Uri Sabat, el presentador Roberto Leal dará la bienvenida a Pasapalabra al cantante Manel Navarro, la empresaria María Zurita y la colaboradora televisiva Maya Pixelskaya.

Uri Sabat nace en 1981 y tiene una amplia carrera en los medios de comunicación. Su popularidad creció gracias al programa Ponte a prueba en Europa FM, y más tarde, por estar al frente de No te cortes, de Los 40, junto a Daniela Blume y Víctor Cortés.

Más tarde estuvo al frente de Radiotubers, también en Los 40, junto a Jorge Cremades, hasta que el programa fue cancelado en 2018. Este año estuvo en Europa FM junto a Javier Cárdenas en Levántate y Cárdenas.

“Yo soy un profesional de la radio. Llevo toda mi vida ligado a este medio y me encanta. También me encanta el universo de internet y tengo un perfil fuerte en redes sociales. Las trabajo mucho. La televisión es un medio que me encanta, donde me siento cómodo” diría a BLUPER en una entrevista.

Así, esta invitación a Pasapalabra no será su primer contacto con la pequeña pantalla; de hecho, ya acudió como invitado durante la etapa en la que el concurso estuvo en Telecinco.

Como presentador, en televisión le hemos visto en TV3 (Vacances pagades) o Antena 3 (Haztélo mirar, programa online). El último espacio que presentó fue Hazte un selfi, en Cuatro, que se emitía en la actual franja de Todo es mentira.

