Bárbara Cañuelo explica su salida de ‘GH 17’: “Mi padre murió de sida”

Bárbara Cañuelo era una de las claras favoritas para hacerse con el maletín de Gran Hermano 17, la edición emitida en el año 2016. Sin embargo, la concursante decidió abandonar de forma voluntaria tras diez semanas de competición después de que la organización le comunicara el delicado estado de salud de su padre.

El Super reunió a los habitantes de la casa para contarles que Bárbara había decidido abandonar la casa por motivos familiares. Visiblemente afectados, todos los concursantes, con Adara Molinero al frente, recopilaron una a una las pertenencias de Bárbara y prepararon su maleta.

Gracias a su abandono de la casa de Gran Hermano 17, Bárbara pudo vivir junto a su padre sus últimos días. Cañuelo, progenitor y defensor de la youtuber en el plató del reality show de Telecinco, fallecía poco después víctima de una enfermedad que acarreaba desde hacía años. Una enfermedad a la que ahora se le ha puesto nombre: sida.

“Abandoné porque mi padre estaba enfermo. Él era una persona de 62 años sana, no fumaba y era bebedor social” ha explicado la que fuese concursante en una entrevista al portal Outdoor de Mediaset. “Mi padre murió de sida. Le detectaron la enfermedad en una fase avanzada y no se podía salvar. Nos pilló de sorpresa porque ninguno sabíamos nada” añade.

El padre de Bárbara trató de protegerla y pidió que no le comunicaran su estado, pero la familia y la organización decidieron hacerlo. “No quería que yo abandonase por eso. Es más, como no volví a Gran Hermano(le dieron la oportunidad) le desenchufaron a los tres días”, explica Bárbara.

Sobre su salida de la casa, Cañuelo ha explicado el gesto que tuvo el súper con ella. “Me dijo que no me merecía salir sola y entró al confesionario. Él me quitó el micrófono, me abrazó, me dijo “gracias por venir” y nos pudimos a llorar. Después me dio la mano y cuando salí habían puesto una alfombra roja y estaba todo el mundo aplaudiéndome. Fue muy bonito. Me emociono al recordarlo” apunta en ese sentido.

Recordemos que cuando se conoció la muerte de su padre las redes sociales se volcaron con ella. Bajo el hashtag #BárbaraEstamosContigo todos los seguidores del reality expresaron sus condolencias a la alicantina.

Sigue los temas que te interesan