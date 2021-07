Irene Rosales anuncia su salida de ‘Viva la vida’: “Me siento liberada, es lo que necesito”

Este domingo Viva la vida anunció una nueva baja, tras el adiós de Diego Arrabal hace unas semanas. Y es que Irene Rosales ha decidido dejar el programa en el que llevaba como colaboradora desde septiembre de 2019, algo que ha sorprendido a todos.

“Me siento liberada por haber dado este paso, pero ahora es lo que necesito”, decía la mujer de Kiko Rivera para explicar su marcha. “No estoy bien, me ha venido el bajón ahora, creo que es el cúmulo. He pasado por muchas situaciones, me he llevado un año de hospitales con mis padres, con resultados horribles, después pasó el conflicto de Kiko… Siempre he querido coger fuerzas, seguir adelante, pero ya llega un momento en el que no puedo más” apuntaba la que fuese concursante de GH DÚO.

Irene Rosales explicó que “subir a trabajar se me hace un mundo, el tiempo en casa con las niñas es agobiante, el poco tiempo que paso con mi marido… Analizo todo y decido que tengo que frenar para estar bien con todos y conmigo misma”.

También dijo que ha intentado “controlar la situación”, pero que hay cosas que se le escapan. “No puedo controlar la impulsividad de mi marido, que hablen de mí en televisión…”, aseguro.

Otra de las razones por las que se irá de la televisión es que no sabe “gestionar” el conflicto de la familia de Kiko Rivera. “Tengo que dar gracias a todo el equipo, jamás me habéis exigido nada y siempre me habéis ayudado muchísimo” aseguraba, teniendo muy buenas palabras para el programa.

“Aquí hay un ambiente que me ha dado mucha vida. Sois personas con las que he pasado mucho tiempo en el peor momento de mi vida. Me da alegría que he conocido personas que son maravillosas”, terminó en su despedida.