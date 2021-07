'Love is in the air': horarios de esta semana, días de emisión en Telecinco, capítulos

Love is in the air volverá a ser la apuesta de Telecinco para el prime time del martes. Tal y como ha anunciado la cadena, la ficción turca volverá así a tener tan solo un hueco en la semana de la cadena de Mediaset y no volverá a la noche del lunes.

Y es que la Eurocopa ha provocado importantes bailes de programación en los principales canales de Mediaset. El grupo ha tenido que reajustar su parrilla para colocar todos los partidos que se celebrarán durante estos días, y Love is in the air ha sido uno de los productos de Telecinco que más cambios ha sufrido por esta causa.

Si la pasada semana Telecinco emitía las cintas Cenicienta y Blancanieve en la noche del lunes, esta vez la primera noche de la semana estará ocupada por Supervivientes: Conexión Honduras. El martes la ficción turca comenzaba tras el tardío final del partido entre Italia y España, lo que llevaba a la serie a marcar máximo histórico.

Por tanto, será este martes 13 de julio cuando los seguidores de la ficción podrán seguir descubriendo más detalles de la serie protagonizada por Hande Erçel y Kerem Bürsin, tras una Última Hora de Supervivientes.

Según ha anunciado Telecinco, Love is in the air arrancará su emisión el martes a las 22:45 horas y finalizará a la 1:15 horas. Por tanto, la principal cadena de Mediaset España podrá emitir el resto del capítulo 111. A continuación, emitirá completos los capítulos 112 y 113 y podría emitir una parte del capítulo 114.

En cualquier caso, todos estos episodios ya se pueden ver a través de la plataforma de pago del grupo, Mitele PLUS, donde está colgado además los episodios 115, 116 y 117. Este lunes se subirá también el 118.

Hay que recordar que en esta plataforma se ha pasado de subir capítulos de forma diaria a sólo los lunes, miércoles y viernes debido a que se está "acercando a la emisión original en Turquía por lo que ha sido necesario cambiar la frecuencia en la emisión".

Qué ocurre en los nuevos capítulos

En el capítulo 112, En busca de Deniz, Deniz está en busca y captura y Eda y Serkan no pararán hasta dar con su paradero para que firme la nulidad del matrimonio.

En el capítulo 113, Como un jarro de agua fría, Serkam tiene una sorpresa para Eda y prepara una noche de ensueño para hacerle una proposición. Pero una repentina noticia podría cambiar su destino.

En el capítulo 114, No es tan sencillo dejar el pasado atrás, Serkan no entiende el cambio de actitud de Eda de repente y sospecha que Selin puede ser la culpable del distanciamiento de la arquitecta.