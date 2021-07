¿Por qué Rocío Carrasco acepta trabajar en 'Sálvame', el programa que más daño le ha causado?

Rocío Carrasco se ha convertido en el fichaje estrella de Sálvame. Tras protagonizar la docuserie Rocío, contar la verdad para seguir viva, y mientras se encuentra inmersa en la producción de la segunda parte, En el nombre de Rocío, la hija de Rocío Jurado ha anunciado que cumplirá uno de sus sueños en el programa vespertino de Telecinco.

La cadena ha emplazado a los espectadores a este miércoles 7 de julio para conocer, en voz de la propia Rocío, cuál será su misión en el programa, por lo que su cometido sigue siendo una incógnita.

Sin embargo, mucha gente se ha preguntado por qué Rocío ha aceptado fichar por el que probablemente ha sido el programa que más daño le ha hecho en estos 20 años de maltrato mediático. Y es que cabe recordar que Antonio David Flores estuvo contratado en Sálvame desde su participación en GH VIP en 2019 hasta días antes del estreno de la docuserie

"Vengo para construir, no para destruir", Rocío Carrasco visita el plató de @salvameoficial para aclarar su misión en el programa 💣 https://t.co/kAh1RQrtF0

➡️ Esta tarde, a partir de las 16 horas #yoveosálvame pic.twitter.com/C1m9G2am4M — Telecinco (@telecincoes) July 7, 2021

La explicación a esta incógnita la ha dado la propia Rocío Carrasco en el momento en que ha anunciado su participación en el programa. "Sálvame ha contribuido a hacer ese daño pero creo que ahora va a contribuir a todo lo contrario", afirma. Y es que la nueva colaboradora define esta experiencia como una "terapia de choque", una fase más dentro del proceso de 'curación' que está viviendo.

A pesar de ello, Rocío ha querido dejar claro que no está dispuesta a aceptar determinadas propuestas que puedan hacerle daño. "Yo no haría determinadas cosas que me pudieran posicionar otra vez diez pasos más atrás. Cosas que no me hicieron bien", ha explicado. "No quiero retroceder en mi proceso. Creo que debo seguir adelante y debo seguir con cosas que me aporten", concluye al ser preguntada por un posible encuentro en Telecinco con su hija, Rocío Flores.

Esta no es la primera vez que la protagonista de Rocío, contar la verdad para seguir viva tiene que explicar por qué ha decidido trabajar con La Fábrica de la Tele. Y es que en la docuserie ya se le pregunta sobre este aspecto, adelantándose a las dudas que pudieran surgirle a los espectadores con la emisión del documental. "¿Por qué haces esto con La Fábrica de la Tele, que es una productora que ha influido en cómo estás?", le pregunta Ana Isabel Peces en uno de los episodios.

La respuesta de Rocío Carrasco ya fue tajante entonces: "Por eso mismo, porque creo que erais los primeros en tener que saber la verdad. La historia real".