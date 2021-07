La desafortunada sorpresa de 'Viva la vida' a Terelu Campos que le recordó su peor momento

Terelu Campos ha vivido un momento incómodo en Viva la vida al recordar uno de los episodios más complicados de su vida. Torito quiso rescatar un vídeo de la colaboradora y le pidió que se pusiese de pie en medio del plató para verlo. Ella, inquieta, accedió finalmente a la petición de su compañero.

"Vente aquí, reina mía, porque uno de los momentos históricos de Mediaset ha sido un momento tuyo. Es bonito, lo digo en serio", insistía el reportero, que finalmente explicaba lo que se iba a ver: "Es del día que volviste a 'nuestra Mediaset' y viniste así de guapa", añadía antes de dar paso a la pieza

El vídeo en cuestión recuperaba el día en que Terelu apareció por primera vez en Telecinco sin la peluca que había lucido hasta entonces a causa del tratamiento que estaba recibiendo contra el cáncer de mama que padecía.

Aquel momento se produjo en el verano de 2012, cuando la hija de María Teresa Campos protagonizaba una emotiva reaparición al frente del Deluxe. "Muy buenas noches. En esta ocasión no es un saludo, sino un estado de ánimo", decía al inicio de su presentación.

Terelu no pudo ocultar su tristeza al recordar aquel momento. Mediaset

"Tengo la sensación de haber regresado de un viaje complicado. Les diría que estoy con más fuerza, con más ilusión que nunca. De alguna manera todo es distinto, no solo por lo que se ve, sino por lo que está dentro", proseguía Terelu.

Tras ver el vídeo, la protagonista era incapaz de articular palabra y el plató de Viva la vida rompía el silencio con un aplauso. "¿Ves que te quería levantar por una cosa bonita?", comentaba Torito. "Estabas preciosa", añadía Emma García mientras la colaboradora volvía a su silla.

Sin embargo, Terelu reconocía no sentirse especialmente bien después de la sorpresa. "Me trae muy malos recuerdos en este momento", expresaba visiblemente triste. Y es que, aunque no quiso decirlo abiertamente, siempre le ha costado recordar el cáncer que ha padecido en dos ocasiones y, además, acaba de perder a su gran amiga Mila Ximénez a causa de la misma enfermedad.

A pesar del mal rato, la colaboradora jugó favor de obra y acabó contando las curiosidades de aquel día en que dio un gran paso al aparecer sin peluca en televisión. "Fue decisión mía. Le dije a Trini [encargada de maquillaje y peluquería] 'ya no aguanto más con la peluca, me siento disfrazada'. Además, era el mes de agosto, hacía mucho calor. Necesitaba liberarme", recordaba emocionada.

"En esta casa siempre se me protegió en el sentido de que a mí se me maquillaba y se me peinaba en un sitio aparte. Yo estaba ahí porque era un poco desagradable. Bueno, no desagradable, sino impactante. Eso de quitarme la peluca y que lo viese todo el mundo", añadía la colaboradora, que finalmente fue capaz de sonreír al hablar de esta traumática etapa.