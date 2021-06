Denuncian nuevo veto de Rocío Flores a Belén Rodríguez y las redes se vuelcan con ella

Este pasado 26 de junio los seguidores de Belén Rodríguez han acudido a las redes sociales para mostrarle todo su apoyo a la colaboradora con respecto a su conflicto con Rocío Flores, ya que según denuncian, habría vetado a la comentarista en los programas de Supervivientes.

La etiqueta #TodosConBelenRo se convirtió en uno de los temas más comentados del sábado, a pesar del fútbol, acumulando más de veinte mil mensajes y ocupando la tercera posición en la lista de trending topics de Twitter con mensajes de apoyo hacia la colaboradora ante este nuevo caso de censura.

Mi queridísima @belenrdguez en lo más alto de twitter (y eso que hay fútbol y es mucho más difícil de hacer Tendencia algo)



Luego vendrán los 4 tontos a decir que no tiene apoyo #TodosConBelenRo pic.twitter.com/2QYexq3UiG — GOSSIP Boy 💫✈️ (@JuanjoElCotilla) June 26, 2021

Precisamente, sobre este conflicto con Rocío Flores hablaba la propia Belén Rodríguez este viernes en el Deluxe, donde le reclamaba a Marta López la falta de apoyo que había tenido hacia ella en su enfrentamiento con la hija de Rocío Carrasco y el hecho de que defienda públicamente a Olga.

"Cuando Rocío Flores me atacó como lo hizo en el plató de 'Supervivientes' tú estabas allí y te quedaste callada, el único que me defendió fue el Maestro Joao, ¿y tú eres mi amiga desde hace 20 años?", dijo la colaboradora, mostrándose muy decepcionada con Marta.

Y es que Belén Rodríguez no entiende que Marta López "se parta la cara" defendiendo a Olga Moreno por los platós pese a conocerla desde hace dos meses y que no haya sido capaz de sacar la cara por ella: "A mí me están dando por todos lados y lo sabes, no te hagas la víctima y digas que te está saliendo caro defender a Olga porque es a mí a quien le está pasando factura todo esto".

"Yo he hablado con Rocío Flores tras las cámaras, aunque no lo haya hecho delante, no creo que te haya fallado", replicaba Marta López. Tras sus palabras, Belén Rodríguez ha explotado y se ha mostrado más directa que nunca: "Tú has hecho un concurso de mierda y aún así yo te he defendido, no he sentido que tú hagas lo mismo por mí".

La propia Belén Rodríguez escribía en su cuenta de Twitter un mensaje agradeciendo esta oleada de mensajes de apoyo.

Flipándolo! No os puedo leer a todos, pero millones de gracias:) ❤️ https://t.co/A1MBg41nzb — Belén Rodríguez (@belenrdguez) June 27, 2021

Belen Ro vetada hasta de los debates donde no está Rocio Flores.



Hasta donde va a llegar esto? #TodosConBelenRo — La pequeña pantalla📺 (@PickyPickyGH) June 26, 2021

Toda una vida en television para que llegue una niñata a jugar con su trabajo



Estamos contigo @belenrdguez#TodosConBelenRo pic.twitter.com/3jl14853sL — ᴛᴇʟᴇmagazine (@telemgzn) June 26, 2021

Belén Rodríguez lleva más de 20 años comentando realities, no es justo que por la pataleta de una niñata se quede sin trabajo #TodosConBelenRo — GOSSIP Boy 💫✈️ (@JuanjoElCotilla) June 26, 2021

Es inadmisible el veto a Belén Ro. Si Rocío Flores no aguanta la presión, que se quede en su casa. Por mi parte no voy a comentar ningún programa donde aparezca la noniña. #TodosConBelenRo pic.twitter.com/iaTWTg4kpU — Natalia.🍧 (@ailatanfg) June 26, 2021

Belén Ro es de lo mejorcito comentando realities por no decir LA MEJOR. Pero asusta tener delante a una gran profesional, valiente, sincera y capaz de callar bocas CON LA VERDAD. Por eso cuando te quedas sin argunentos tan solo te queda vetar. #TodosConBelenRo — MALBERT (@ItsMalbert) June 26, 2021