Mediaset retira 'Tierra de nadie' de la noche del martes y apuesta por 'Love is in the air'

Cambios importantes de programación en Mediaset para la próxima semana. Tierra de nadie, el programa de Supervivientes conducido por Carlos Sobera, desaparecerá de la noche del martes.

Y es que tal y como ha anunciado el grupo, este martes Telecinco apostará por un nuevo capítulo de Love is in the air tras el partido de Suecia contra Ucrania en la Eurocopa. Por su parte, Cuatro estrenará el programa Todo es verdad, con lo que el programa de supervivencia se queda sin hueco en esta noche.

Por otro lado, para la noche del lunes Telecinco rescatará la serie Mi hogar, mi destino. La telenovela turca protagonizará por primera vez un prime time en la cadena tras su errático paso por el late night hace unos meses.

Una decisión que se entiende si tenemos en cuenta que el canal principal de Mediaset emitirá durante esa jornada dos importantes partidos de fútbol en el marco de la Eurocopa y en la fase de octavos de final: el España-Croacia, por la tarde, y el Francia-Suiza, en prime time.

En lo referido al cambio de Tierra de nadie, puede estar por causado por varios motivos. Por un lado, que la entrada en la recta final del concurso haya motivado la retirada de uno los tres prime times semanales del reality, además en un momento en el que las nuevas fases de la Eurocopa coparán buena parte de la programación de Cuatro y Telecinco.

Por otro, puede que el espacio cambie de día de emisión. Actualmente las galas principales conducidas por Jorge Javier Vázquez ocupan la noche del miércoles, pero podrían volver al jueves en la próxima semana y dejar el miércoles libre para Tierra de nadie. Así, la cadena podría luchar contra Mask Singer y con el inminente estreno de Tierra Amarga, la nueva novela turca de Antena 3.