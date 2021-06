Karlos Arguiñano defiende a Fernando Simón': "Ha dado la cara en todo momento durante 15 meses"

Karlos Arguiñano siempre ha demostrado que no tiene pelos en la lengua. Y entre plato y plato, en su programa de Antena 3 Cocina abierta, el chef vasco lo mismo se lanza a contar un chiste que opina de todo un poco.

Así, este lunes hacía un pequeño balance de toda la situación que hemos vivido durante la crisis del coronavirus y defendía la gestión del director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad, Fernando Simón.

"Yo creo que todos hemos hecho muchos esfuerzos en este viaje. En este viaje no se ha librado nadie", ha comenzado diciendo Arguiñano, quién ya contó en El Hormiguero que no había llevado muy bien no poder ver a sus nietos en once meses.

"¿Sabéis con quién me he encariñado? Algunos tienes problemas, pero yo le mando un saludo cariñoso desde aquí al doctor Simón. Ha dado la cara en todo momento en estos quince meses y se habrá equivocado como nos equivocamos todos, pero veníamos de la nada.

"Yo le tengo mucho respeto. Muchas veces hablamos, tiramos la piedra y escondemos la mano. Y este no ha escondido la mano nunca. Me parece un experto sí o sí", ha finalizado.