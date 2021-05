Javier Cárdenas obvia su fracaso y culpa a Pedro Sánchez de su despido: "Ha metido mucho dinero"

Noticias relacionadas El bulo de Javier Cárdenas sobre Risto Mejide fácilmente desmontable

En apenas cuatro años, Javier Cárdenas ha pasado de obtener 1.119.000 oyentes en el EGM (Estudio General de Medios) de abril de 2017 a sólo interesar a 470.000 en el mismo mes de 2021. Unos datos que han provocado su despido fulminante de Europa FM.

Sin embargo, el locutor ha subido un vídeo en sus redes sociales afirmando que su despido es una decisión política. "Aún no entendemos por qué la cadena ha tomado esa decisión porque no le beneficia en nada. La gente no va a entender por qué no nos dejan despedirnos si lo vamos a ahcer de una forma bonita y elegante, como todos nos merecemos. No entiendo las despedidas frías.

"Esta decisión es política. Hace cuestión de un año me dijeron que dejara de hacer críticas políticas porque desde Moncloa habían dado advertencias muy serias. Yo les dije que lo sentía mucho, pero que me habían fichado como yo era y que os lo debía a vosotros", ha continuado diciendo.

"Yo no me podía callar ante lo que estaba pasando. Y siendo evidente la cantidad de dinero que ha metido Pedro Sánchez en Atresmedia, que esto no iba a salir gratis. Un directivo me dijo que no iba a ser el único en caer", ha comentado sin especificar ni aportar datos sobre esa aseveración.

"En el último EGM, a pesar de que se dijo que la audiencia de toda la radio española había desaparecido en tres millones, nosotros solo bajamos 20.000. Todos sabéis a qué se debe a que no nos hayan dejado despedirnos", ha terminado diciendo Cárdenas. Algo que es falso ya que el último EGM perdió 59.000 oyentes.

De hecho, el descalabro de Levántate y Cárdenas ha sido enorme en los últimos años debido, en buena medida, a las cada vez más recurrentes polémicas en las que el comunicador se ha visto envuelto en los últimos años. Unas polémicas que coinciden con su vehemencia a la hora de expresar sus posicionamientos políticos en un programa que tiene como ejes fundamentales el entretenimiento y la música.

Controversias como asociar las vacunas a niños a los trastornos del espectro autista, la promoción de pseudociencias que la OMS ha demostrado como falsas. También el lanzamiento de una campaña de desprestigio contra una oyente que le criticó en redes sociales, y de la que llegó a publicar sus datos personales, son solo algunos episodios que han minado la reputación del comunicador.