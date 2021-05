La gota que colma el vaso de los eurofans: Nieves Álvarez volverá a ser portavoz en Eurovisión

Al contrario de lo que suele ser habitual en otros países europeos en lo que se decantan por antiguos representantes, RTVE ha vuelto a confiar una vez más en alguien ajeno al Festival y la música y ha elegido a la modelo y presentadora Nieves Álvarez para ser la portavoz de los puntos del público y el jurado español.

Para Álvarez, actual presentadora de Flash Moda, ésta será la cuarta ocasión en la que se encargue de dar los puntos de España tras estrenarse en el Festival de Kiev en 2017 y continuar con su labor en 2018 y 2019.

En la última ocasión, además, fue muy sonada su intervención ya que cometió el lapsus de decir "from Granada of La Alhambra", lo que le acarreó numerosas críticas en redes sociales.

Su nueva elección como portavoz no ha sido muy bien recibida por los eurofans, que critican que la radiotelevisión pública no aproveche esta oportunidad para dar visibilidad a antiguos representantes, algo que no ha hecho nunca en su historia.

En 2019, el Festival de Eurovisión introdujo cambios en el anuncio de las votaciones, para darle más emoción a la final. Como cada año, el representante de la televisión de cada país aparece en pantalla para conceder los puntos a sus favoritos. Sin embargo, este resultado no contiene la votación del público.

Cada país tiene un jurado de cinco miembros profesionales que suelen pertenecer al mundo de la música. Serán ellos los que concedan los primeros puntos. Una vez se hayan repartido, llega el turno del público.

La UER acumulará los puntos de todos los países y los repartirá de golpe. Se repartirán hasta 504 puntos de golpe. Será un número tan sustancioso de puntos que puede cambiar la tabla de ganadores de arriba abajo en el último momento.