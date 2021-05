Quién es Miguel Molina, el actor (y cantante) invitado a ‘Pasapalabra’

Nombre completo: Miguel Ángel Molina Tejedor

Profesión: Actor y cantante.

Instagram: https://www.instagram.com/molina.miki/

Fue un rostro habitual de Antena 3 en series como Lleno por favor y Quién da la vez, y esta tarde, vuelve a la que fue su casa. Pasapalabra da la bienvenida al actor Miguel Molina (durante muchos años conocido como Micky Molina), que ayudará las próximas tardes al equipo rojo de Pasapalabra a acumular el mayor número de segundos posibles.

🙌🏻 Con Miguel Molina en #Pasapalabra, solo podemos hacer una cosa: ¡DISFRUTAR! 😊 pic.twitter.com/UH9NgesyOl — Pasapalabra (@PasapalabraA3) May 20, 2021

De casta le viene al galgo. Miguel Molina es hijo del mítico cantante de copla Antonio Molina, y por tanto, hermano de Ángela y Mónica Molina. Debutó en 1980 con la película Maravillas, de Manuel Gutiérrez Aragón, en el papel de Miki, apodo que adopta profesionalmente. También trabajó con Pedro Almodóvar, bajo cuyas órdenes estuvo en la película La ley del deseo.

Los años 90 fue la década en la que más trabajó. Además de las exitosas Lleno por favor (en la que trabajó junto a su entonces pareja Lydia Bosch) o Quién da la vez, y luego le vimos en las primeras temporadas de Ana y los siete.

En 2005 se reinventó como cantante, y desde entonces, paulatinamente le fuimos perdiendo la pista. En 2017 reapareció en Viva la vida con una gran barba blanca; un cambio de look que tenía mucho que ver con el persnaje que estaba interpretando en la película ¿En qué nos hemos equivocado? “Me han pasado anécdotas como que no me reconozca ni mi madre, pegar a la puerta y que pregunte quién es usted”, reconoció entonces el actor.

Entre sus últimos trabajos cinematográficos destacan los largometrajes Me llamo Genet, Gina, Burga y El secreto de Ibosin. En televisión le vimos en Centro médico, fue Juan Ignacio Blanco en la serie Veneno, y este año ha grabado ¡García!, serie producida por Zeta Studios para WarnerMedia en España, y que se estrenará en 2022 en HBO Max.