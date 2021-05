Quién es Blas Cantó, nuestro representante en Eurovisión 2021

Noticias relacionadas Eurovisión 2021: escucha las canciones que competirán con Blas Cantó en Róterdam

El próximo 22 de mayo, Blas Cantó cantó representará a España en el Festival de Eurovisión. Un concurso musical que se celebra este año en Róterdam y donde Blas defenderá el tema ‘Voy a quedarme’, una emotiva y épica power balad compuesta por el propio intérprete junto a Leroy Sánchez, Daniel Ortega 'Dangelo' y Dan Hammond.

Recordemos que Blas Cantó iba a ser el representante de Televisión Española en 2020, pero la crisis mundial del coronavirus provocó que el certamen tuviese que cancelarse por primera vez en su historia. Para quitarle ese mal sabor de boca, el ente público volvió a ofrecerle la oportunidad al artista murciano de cantar ante toda Europa.

¿Quién es Blas Cantó?

A Blas Cantó lo conocemos artísticamente desde que era un niño, y ya entonces uno de sus sueños era ir al Festival, en su versión Junior. Y es que tras haber concursado en Veo, veo, con Teresa Rabal, fue uno de los participantes de Eurojunior, la preselección de Televisión Española para ir a Eurovisión Junior en 2004.

En aquel entonces los propios niños tenían que componer (con ayuda de adultos) sus propias canciones, y así Blas presentó los temas ‘Cantaré’ y ‘Sentir’. Su disciplina escénica era impecable, aunque el público con quien enloqueció fue con su compañera María Isabel y su hit ‘Antes muerta que sencilla’ (que llegó a ganar Eurovisión Junior).

Blas Cantó sigue ligado a la música, y en cierta medida, también al Festival de Eurovisión. En el año 2010 Televisión Española realiza una preselección virtual en la que cualquier artista puede mandar una candidatura a través de MySpace; Blas prueba suerte con ‘Hoy quisiera’, aunque ni siquiera llega a la final televisada. Aquel año el afortunado de ir a Eurovisión fue Daniel Diges con 'Algo pequeñito'.

Un año después, Televisión Española vuelve a hacer un llamamiento a los artistas que quieran ir a Eurovisión, a través del formato Destino Eurovisión.

Un experimento un tanto extraño en el que primero se elegirá al intérprete, y luego, se le asignaría varias canciones para que el público y el jurado eligieran la mejor propuesta. Blas concursa como miembro de la boy band Auryn, junto a Álvaro Gango, Carlos Marco, David Lafuente y Dani Fernández. Se convirtieron en finalistas, aunque el público se decantó por Lucía Pérez y ‘Que me quiten lo bailao’.

Auryn provocó un fenómeno fan increíble en España. Durante sus cinco años en activo lanzan cuatro álbumes, logran un disco de oro y tres de platino, y se alzaron con más de una veintena de premios, entre los que se encuentran dos MTV Europe Music Awards.

Una vez termina su carrera con Auryn, Blas arranca su nueva etapa como cantante solista. Mientras prepara sus primeros temas, aprovecha la oportunidad de concursar en Tu cara me suena fue, donde demuestra que es un artista capaz de defender cualquier palo musical. Lo mismo se atrevía con Raphael que con Sam Smith, Anastacia o Melendi. Fue el ganador de su edición tras una última imitación como Marc Anthony, y se convertía así en el primer hombre que conseguía tal honor.

En 2017 saca su primer tema en solitario, 'In Your Bed', que le abre muchas puertas, y el sencillo 'Él no soy yo' de 2018 termina de consagrarle. Ese año saca su primer disco, Complicado, que reedita un año más tarde.

En diciembre de 2019 le llega la oportunidad de representar a España en Eurovisión, pero la edición de 2020 no se puede celebrar. Este 2021 logrará, al fin, concursar en el famoso certamen musical. "No me quita el sueño mi posición en Eurovisión. Voy a quedar escrito en los libros", asegura, de cara al concurso.