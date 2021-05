‘Supervivientes’ se queda sin caso Merlos: Alexia Rivas también es expulsada

Noticias relacionadas 'Supervivientes' protege a Olga Moreno y omite sus insultos a Rocío Carrasco

Supervivientes 2021 arrancó con lo que prometía ser un gran duelo: la participación de Marta López y Alexia Rivas, ambas expareja del periodista Alfonso Merlos. Recordemos que Marta era la pareja de Alfonso, cuando en pleno confinamiento Alexia se coló de fondo durante una entrevista por YouTube, un caso que se conoció como el ‘Merlos Place’.

El jueves pasado la audiencia elegía a Marta López para abandonar el concurso de forma definitiva. Y solo una semana después, el público decidía que Alexia Rivas siguiese sus pasos y también regresase a España, cerrando así el caso Merlos.

“Os voy a apoyar a todos, no os preocupéis. Nos vemos en Madrid, os voy a defender a todos, de verdad. Esto se acaba más pronto de lo que parece. Me siento súper ganadora porque me quería llevar a mí misma, y en parte lo he conseguido. Sois todos maravillosos, intentad pensar en la oportunidad. Cuando tengáis hambre pensar en que cualquier día os podéis ir” decía la periodista al abandonar la Palapa, donde perdió en una última votación ante su compañera Lara Sajen.

A continuación, Alexia Rivas se dirigió hasta Playa Destierro, donde viven Palito y Lola, y allí se abrió una nueva votación en la que Rivas resultó de nuevo la elegida para marcharse. “Jorge pues nada, pronto nos conocemos, me voy súper contenta porque estoy junto a dos de las personas que más he querido aquí. Gracias al equipo y a todo el mundo porque he sido súper feliz, menos la primera semana” diría la concursante a Jorge Javier Vázquez, el presentador, que bromeó de nuevo con el Merlos Place y le agradeció todas las horas de televisión que había dado el caso.

Durante la gala, además, se vivieron las tradicionales nominaciones. Los supervivientes eligieron a través de sus votos que Tom Brusse, Valeria Marini, Lara Sajen, Sylvia Pantoja y Agustín Bravo se conviertan en los nuevos candidatos a abandonar el concurso.