Bulgaria centra la atención en la cuarta jornada de ensayos de 'Eurovision 2021'

Tras recibir durante el pasado fin de semana a las 16 delegaciones que actuarán en la primera semifinal y este lunes a los primeros países de la segunda semifinal, el estadio Ahoy de Róterdam recibía este martes al resto de delegaciones que buscarán su pase a la final del Festival de Eurovisión 2021.

Así, la prensa acreditada y los eurofans podrán ver por primera vez la puesta en escena de Georgia, Albania, Portugal, Bulgaria, Finlandia, Letonia, Suiza y Dinamarca. De momento, Bulgaria ha conseguido centrar la atención de la prensa gracias a su Growing up is getting old, una canción que les sonará a los espectadores de Rocío, contar la verdad para seguir ya que su cantante VICTORIA visitó el plató hace dos semanas.

Como venimos recordando en los últimos días, España no tendrá su primer ensayo hasta el próximo jueves 13 de mayo, cuando pisen por primera vez el escenario los países del Big Five (Alemania, Francia, Italia, Reino Unido) y el anfitrión (Países Bajos), que actúan directamente en la final del 22 de mayo.

Georgia - Tornike Kipiani - You

Albania - Anxhela Peristeri - Karma

Portugal - The Black Mamba - Love Is On My Side

Bulgaria - VICTORIA - Growing up is getting old