Quién es Enrique Arce, el actor de ‘La casa de papel’ invitado de ‘Pasapalabra’

El actor Enrique Arce vuelve esta tarde a Pasapalabra, tras haber acudido en calidad de invitado en la anterior etapa del concurso, cuando se emitía en Telecinco. Y es que Arce ha sido uno de los cuatro nuevos famosos que ayudarán a los concursantes a acumular segundos poniendo a prueba su cultura popular y su rapidez mental, en pruebas como la sopa de letras o la pista musical.

😲 Pues si desde casa ya nos emocionamos con cada programa de #Pasapalabra, imagínate, Enrique, cómo te lo vas a pasar esta tarde 🙌🏻 pic.twitter.com/T8d5hbNc5H — Pasapalabra (@PasapalabraA3) April 29, 2021

Enrique Javier Arce Temple nace en Valencia en 1972. Se forma en el oficio de actor con Juan Carlos Corazza, estudia interpretación en la American Academy of Dramatic Arts, New York City y en el Teatro Joven Nacional en Reino Unido.

Comienza a trabajar en personajes episódicos de series de éxito como Al salir de clase, y en 1999 logra su primer papel fijo en Petra Delicado, protagonizada por Ana Belén. Luego se incorpora a Periodistas, Compañeros, Sin tetas no hay paraíso, Física o química o Amar en tiempos revueltos.

En cine, le vemos trabajando en El corazón del guerrero, Manolete o Menos es más, entre otras cintas.

En los últimos cuatro años, Enrique Arce ha pasado de tocar fondo a conocer el éxito profesional gracias al boom internacional de La casa de papel, serie donde interpretó a Arturo Román. Y todo ello gracias a que tuvo un presentimiento el día que su agente le llamó para aceptar un papel que en un principio no quería hacer y le provocaba rechazo.

“Cuando me llama para decirme que me habían cogido y yo le iba a decir que no, de repente estoy haciendo la maleta el 22 de diciembre y en ese momento cantaron el Gordo”, contaba el actor a BLUPER en una entrevista. “Y fíjate si ha sido el Gordo: probablemente me ha dado más dinero que lo que me hubiera dado el Gordo”.

Arturito le ha abierto las puertas para trabajar con Woody Allen, con Arnold Schwarzenegger en Terminator 6 y este 2021 estrenó Inés del Alma Mía, la ambiciosa coproducción de RTVE, Boomerang y Chilevisión donde encarnó al conquistador Pedro Sánchez de la Hoz.