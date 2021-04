Roberto Vilar se disculpa tras la "encerrrona" a una joven para reencontrarse con su exnovio

Polémica en la televisión gallega. Este pasado jueves, el programa Land Rober Tunai Show, preparaba una encerrona a una joven del público con la visita sorpresa de su ex, que se puso en contacto con el programa para pedirle una reconciliación y además proponerle matrimonio tras una ruptura por celos.

Ella, que estaba sentada en el público, rechazó verlo. "¿Estarías con una persona un año y medio, pero que a los dos meses empieza a mirar el móvil? ¿Que perdieses a todos tus amigos por estar con él? ¿Qué dejas un trabajo estupendo?", preguntaba. "Tardé un año y medio en darme cuenta, pero ya que me he dado cuenta, volver hacia atrás es tontería", relató la protagonista, que recibió el aplauso de Toñi Moreno.

Un episodio que recibió numerosas críticas de espectadores y organizaciones feministas a través de las redes sociales. La Marcha Mundial das Mulleres emitió un comunicado en Facebook asegurando que "hicieron vivir un episodio de violencia" a la joven al pretender que se reencontrase con su exnovio.

Por ello, este viernes el presentador del espacio de humor, Roberto Vilar, ha pedido disculpas por no haber reconocido un supuesto caso de acoso. "Perdón", "Me servirá para estar muy atento", "No estaba lo suficientemente en alerta" han sido las explicaciones del conductor, que no podía contener las lágrimas.

Non hai excusas para o erro que cometemos onte. Non fixemos ben o noso traballo e todo o equipo de @LandRoberTVG queremos unirnos ás desculpas de @RobertoVilarTV. Perdón 😔 pic.twitter.com/htDO72SDpc — LandRoberTVG (@LandRoberTVG) April 9, 2021

"Prometo estar más alerta a partir de ahora. Había algo que no vi, de lo que no me hablaron. Lo siento, es mi culpa y me aseguraré de que no vuelva a suceder. Intentaré mejorar este aspecto. Gracias y disculpas a la niña, a la familia, a los amigos, a todos. Es un error que no puede volver a ocurrir y es un error principalmente mío y por eso lo estoy viviendo y les agradezco por acompañarme en este momento", ha explicado en la última entrega del programa.

Sin embargo, este hecho ya ha llegado a las instituciones gallegas. La diputada del BNG Olalla Rodil ha registrado en el Parlamento una pregunta urgente y ha indicado en la nota en la que informa de ello que este asunto exige una profunda reflexión, mientras que la coordinadora de Esquerda Unida Eva Solla ha avanzado que presentará una queja formal por el "bochornoso suceso".

Por su parte, el comité intercentros de la TVG ha pedido la retirada del programa, así como el cese del director de Contenidos y, si no se produce, del director general de la cadena, Alfonso Sánchez Izquierdo.