Avance en fotos del capítulo (böllum) 39 de 'Sen Cal Kapimi' ('Love is in the air')

FOX Turquía acaba de anunciar que el capítulo 39 de Sen Cal Kapimi (Love is in the air) que emitirá este sábado 10 de abril supondrá el final de la primera temporada y que la serie no regresará hasta el próximo junio. En este capítulo, según se puede ver en el primer avance que ha publicado la cadena en YouTube, podemos ver a Eda (Hande Erçel) y Serkan (Kerem Bürsin) escaparse juntos lejos de la ciudad para poder disfrutar el uno del otro sin nadie que les moleste. Sin embargo, no conseguirán cumplir con su deseo.