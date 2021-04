El discreto resurgir de Ángela Portero, la enemiga de Belén Esteban que ha vuelto a Telecinco

Desde que Rocío Carrasco rompiera su silencio en el episodio 0 de Rocío, contar la verdad para seguir viva no han parado de surgir testimonios de personas que conocieron de primera mano algunos de los hechos que la protagonista narra en la serie documental.

Entre esos relatos está el de varios profesionales del periodismo del corazón que han revelado aspectos hasta ahora desconocidos sobre la familia de Rocío Jurado. Es el caso de Ángela Portero, que este jueves 29 de marzo reaparecía en Telecinco para contar las supuestas artimañas de Amador Mohedano para cobrar 'extras' por cada trabajo que le cerraba a su hermana.

"Me consta que él pedía un poco: 'necesito para los gastos, para vestuario…' Se llevaba algo y su hermana no lo sabía", ha aseverado la periodista en el programa de Sonsoles Ónega. Sin embargo, Portero duda que el hermano de 'la más grande' traicionara a su sobrina desvelando dónde se iba de luna de miel con Antonio David Flores, algo de lo que la propia Rocío lo acusa en el documental. "Creo que podría ser capaz, pero no le convenía en ese momento serle desleal a su sobrina. Había vendido un pack, ¿qué sentido tiene romper una exclusiva con ¡Hola! si es tu principal cliente?", ha reflexionado.

Ángela Portero ha reaparecido en Telecinco para hablar de Amador Mohedano. Mediaset

Con estas declaraciones, la periodista ha ocupado una silla en la edición Fresh del programa matinal de Telecinco. Un regreso que se ha producido de forma paulatina y discreta pese a que la cofundadora de la Agencia Korpa ha sido, durante décadas, uno de los rostros más reconocidos de la cadena.

Tras participar en numerosos espacios de éxito como Salsa Rosa, A tu lado o Día a día, Ángela Portero se convirtió en 2012 en colaboradora habitual de Sálvame, donde llegó a presentar su propia sección, Los Archivos Ocultos de Ángela Portero.

Su presencia en el programa vespertino le ocasionó sonados enfrentamientos con algunos de sus compañeros. Una de ellas fue Mila Ximénez, quien fue tan dura con la colaboradora que le hizo plantearse dejar la televisión.

Los hechos ocurrieron en agosto de 2013, cuando Ángela reprochó a Mila que no la hubiese apoyado públicamente tras conocerse que había sido condenada a nueve meses de cárcel por pasar por aduanas con su perro sin la documentación de vacunación necesaria. Ximénez brotaba en directo y respondía a Portero: "No la quiero cerca ni profesional ni personalmente", espetaba, asegurando que la estrategia de la periodista para tener más protagonismo era "atacar con argumentos del pasado a una colaboradora que lleva cuatro años dejándose la piel".

Ángela Portero y Mila Ximénez protagonizaron un fuerte enfrentamiento en 2013. Mediaset

La dureza de la discusión fue tal que, posteriormente, Ángela Portero comunicó en sus redes sociales su decisión de dejar la televisión: "He pasado unos días muy malos y solo puedo dar las gracias a todos los que me habéis apoyado. Dejo la tele porque no me compensa trabajar así", escribió en su perfil de Facebook.

No obstante, la tertuliana continuaría vinculada al programa y a la cadena hasta que, en 2015, fichaba como concursante de la tercera edición de GH VIP. Tras 42 días en la casa de Guadalix, fue expulsada con el 50,1% de los votos del público frente a Fede Rebecchi, exnovio de Ylenia Padilla.

Tras su salida del reality, Ángela Portero descubría unas polémicas palabras que Belén Esteban, ganadora de la edición, había pronunciado en la casa haciendo referencia a ella, acusándola de consumir drogas. Pese al perdón público de la de Paracuellos, Ángela decidió emprender medidas legales contra Belén, lo cual precipitó su desaparición de los platós.

Poco después de salir de 'GH VIP', Ángela Portero desapareció de Telecinco. Mediaset

Durante el juicio declaró como testigo Aguasantas, también concursante del reality, que aseguró en el Juzgado Nº3 de Pozuelo de Alarcón que Ángela había sido "vetada en diversos programas de televisión, en los que había sido colaboradora habitual previamente, a raíz de las declaraciones realizadas por Belén Esteban". Finalmente, en julio del pasado año se dictaba sentencia y la 'princesa del pueblo' era obligada a pagar 10.000 euros a su excompañera.

Tras este respaldo judicial, la periodista ha vuelto a tener presencia en Telecinco, aunque de una forma mucho más esporádica y discreta. Desde noviembre ha colaborado en varias ocasiones en Ya es mediodía, tanto desde el plató como entrando por videollamada. Donde no se la ha vuelto a ver es en los programas de La Fábrica de la Tele, productora con la que Belén Esteban tiene contrato.