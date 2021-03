El extraño corte de 'Mujer': Antena 3 sólo emitió diez minutos del capítulo 60

Al igual que Telecinco con Love is in the air, parece que Antena 3 le ha cogido el gusto a eso de cortar una serie allá donde mejor le convengan sin respetar el montaje original y, durante las últimas semanas, está llevando a cabo una serie de extraños cortes en Mujer.

Los espectadores más avispados ya se dieron cuenta la semana pasada de que estaba pasando algo con el metraje de la serie protagonizada por Özge Özpirinçci ya que su horario estaba siendo distinto cada día.

El pasado lunes 15 de marzo, Antena 3 emitía con normalidad la primera parte del capítulo 58 de 23:00 horas a 00:24 horas, mientras que el martes decidía emitir la segunda parte del capítulo 58 y media hora del capítulo 59, lo que extendía su emisión de las 23:00 horas a las 00:54 horas.

La sorpresa llegaba el miércoles 17 cuando la cadena de Atresmedia no emitía la totalidad del resto del metraje del capítulo 59, sino sólo una hora más, dejando los 45 minutos restantes para emitir el lunes 22 de marzo. Esto hacía que la emisión terminará media hora antes que la semana anterior.

Esto hacía que ayer lunes Antena 3 emitiera esos 45 minutos restantes y sólo 10 minutos del episodio 60. Este hecho, unido a que en ATRESplayer PREMIUM sólo está subido el episodio 61, hace pensar que Antena 3 emitirá entre hoy martes y mañana miércoles sólo el episodio 60.

Extender su emisión hasta julio

De esta forma, donde antes Antena 3 emitía dos capítulos por semana, ahora la cadena lo habría conseguido reducir a un capítulo medio por semana, tres cada dos semanas. Una estrategia pensada para extender en el tiempo la serie turca.

Hay que recordar que Kadın (Mujer) tiene un total de 81 capítulos divididos en tres temporadas. La primera de ellas está compuesta por 32 episodios, la segunda también por 32 y la tercera es más corta con sólo 17 episodios.

De seguir con la triple emisión semanal, lo que le lleva a consumir dos capítulos, el final de la serie llegaría por tanto en las primeras semanas de junio. De ahí que, al producirse cambios y conseguir reducir los minutos de emisión semanal de la serie, la extensión de la ficción podría ser mayor.

También te puede interesar...