Quién es Danna Paola, la invitada de esta noche de ‘El Hormiguero’

Este lunes, El Hormiguero dará la bienvenida a Danna Paola, una joven artista mexicana que presentará su nuevo disco titulado ‘K.O.’, con el que está recibiendo una gran acogida. Su carta de presentación es el sencillo ‘Calla tú’, que acumula más de 21 millones de reproducciones en YouTube en poco más de dos meses.

Para muchos, el nombre de Danna Paola está relacionado con la serie Élite. Y es que ella es una de las protagonistas de la conocida ficción de Netflix, pues interpretaba al personaje de la villana Lucrecia, o Lu. La hija de un embajador mejicano a la que no se le da del todo bien las relaciones amorosas.

Danna Paola, sin embargo, es conocida desde bien pequeña en su México natal. Vino al mundo en 1995, es hija de Patricia Munguia y del cantante Juan José Rivera Arellano. Con solo 4 años debuta en Plaza Sésamo, la versión mexicana de nuestro Barrio Sésamo. Con 5 se incorpora a la telenovela Rayito de Luz. Luego llegarían otras producciones como María Belén. En 2004 es elegida para protagonizar Amy, la niña de la mochila azul, con la que graba 115 episodios.

En el apartado musical, hay que destacar que grabó su primer disco cuando tenía 6 años, de la mano de Universal Music. No solo ha cantado en discos: también cuenta con experiencia en teatro musical, y fue una de las protagonistas de la versión mexicana de Hoy no me puedo levantar, la obra con canciones de Mecano, y fue la bruja Elphaba en Wicked. Tras unos años alejada de los estudios, regresó en 2019 con el álbum SIE7E, donde presentó un sonido renovado. Algunos de sus temas se escucharon en las dos primeras temporadas de Élite.

El pasado mes de febrero dio una entrevista al periodista mexicano Yordi Rosado en la que se sinceró en muchos aspectos. “He pasado varias etapas en las que he sufrido depresión, he tenido momentos en los que digo: 'Hasta aquí, ya no quiero saber nada de nadie, no me quiero levantar...'. Hay mucha gente que piensa que por ser famosos no sentimos o tenemos que ser perfectos. Tienen una idea de la vida del artista muy de película y no es así, a veces es muy mierda”, admitía la intérprete.

En esa misma charla, reveló que mienras grababa Élite en Madrid varios hombres la drogaron para, según afirma, abusar de ella. “No me acuerdo de qué pasó entre el lugar, cómo llegué a mi casa y cómo acabé en el hospital” explicó sobre aquella mala experiencia, que no fue a más gracias a la ayuda de un amigo. “Es algo que tu mamá siempre te dice que no debes hacer y que siempre haces, lo de no tomar nada de extraños” explicaba Danna Paola. “Que nadie agarre tu vaso”, recomendó.