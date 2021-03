Verónica Dulanto, de reportera a presentadora: su importante nueva oportunidad en Telemadrid

Telemadrid sigue apostando por reconocidos rostros de la televisión nacional para renovar su plantel de profesionales. El último de esos fichajes ha sido el de Verónica Dulanto, periodista vinculada a Mediaset que se pondrá al frente de su propio espacio en el canal regional.

La reportera ha sido escogida por Telemadrid para presentar un nuevo programa en el que tendrá la tarea de mediar en diferentes conflictos vecinales con la ayuda de especialistas, tal y como ha adelantado Yotele.

Tras este formato estará la productora Unicorn Content, encargada de exitosos formatos de Mediaset como El programa de Ana Rosa, Ya es mediodía o En el punto de mira. Es precisamente en estos dos últimos espacios donde Dulanto ha cosechado mayores cotas de popularidad en su trayectoria.

Verónica Dulanto en 'Ya es mediodía'. Mediaset

Lo cierto es que este fichaje supone un nuevo paso profesional para la periodista, que en los últimos años ha ido ganando protagonismo frente a la pantalla. De hecho, este verano fue la encargada, junto a Marc Calderó, de sustituir a Sonsoles Ónega al frente de Ya es mediodía durante sus vacaciones, una tarea que ya había hecho en 2015 en el formato de Ana Rosa Quintana durante la temporada estival.

Verónica estudió Periodismo en la Universidad Francisco de Vitoria de Madrid. Con apenas 22 años se puso frente a las cámaras para conducir el programa Línea de amigos de la cadena local Canal 7, donde posteriormente presentaría también el espacio Vida perra.

Antes de llegar a Mediaset trabajó en Antena 3 como redactora de Sin límites, Alerta 112 y El diario de Patricia. Sin embargo, ha sido en la compañía de Vasile donde ha encontrado sus mayores éxitos profesionales. Durante más de una década formó parte de El Programa de Ana Rosa y en 2016 comenzó sus andaduras en el programa de investigación de Cuatro En el punto de mira.

En 2017, la cadena confiaba en ella para sustituir a Ana García-Siñeriz al frente de la segunda temporada del programa Luce tu pueblo en Divinity, un espacio en el que se elegía al pueblo "más bonito y bueno" de España para iluminar sus rincones más emblemáticos en Navidad.

La periodista presentó 'Luce tu pueblo' en Divinity. Mediaset

De todas sus experiencias en la pequeña pantalla, la periodista confesaba al portal 4journalism que la que más le ha aportado profesionalmente ha sido En el punto de mira, ya que considera que "el campo del reporterismo de investigación te da un cierto prestigio dentro de la profesión que no te la dan otro tipo de trabajos". Sin embargo, tiene claro que su escuela fue El programa de Ana Rosa: "Aprendí muchísimo. Desde hacer mi primer directo, reportajes, plató... de todo".

Su papel al frente de Ya es mediodía el pasado verano le permitió liberarse de muchos corsés y mostrar su faceta más natural y espontánea. De hecho, Verónica se tomó con humor que el programa emitiese unas imágenes suyas disfrutando de las playas de Ibiza: "Yo que me voy a ver a la familia y no subo ninguna foto, vengo aquí y me sacáis esto", bromeaba.

Quienes también son testigos de su lado más personal son los más de 13.000 seguidores que la reportera tiene en su perfil de Instagram, donde comparte lo que no se ve del día a día en su trabajo, así como posados en la playa o disfrutando de planes con amigos, entre los cuales hay muchos de los rostros con los que comparte pantalla en Mediaset.

Con su fichaje en Telemadrid, el nombre de Verónica Dulanto gana repercusión en el ámbito mediático y se confirma su salto definitivo de reportera a presentadora. Una prueba de fuego de la que, quién sabe, podría nacer un nuevo proyecto para ella en Mediaset en el futuro.