'The Masked Singer' divide a los espectadores por la identidad del último famoso descubierto

Antena 3 prepara la segunda edición de Mask Singer: adivina quién canta, y ya ha presentado dos de sus nuevas máscaras: una gata vestida de chulapa y un plátano, representativos de Madrid y Canarias, respectivamente. Unos disfraces que se suman así al de Monstruo, Cuervo, Catrina o Cerdita que ya pudimos ver durante la primera edición del formato, que fue un fenómeno en audiencias.

Georgina Rodríguez, Genoveva Casanova, Norma Duval o Pepe Navarro fueron alguno de los famosos que estuvieron bajo las máscaras de la primera edición. Rostros muy famosos que causaron más o menos sorpresa entre los espectadores, aunque nada comparado con lo que ha sucedido esta semana en Estados Unidos.

Y es que en The Masked Singer se ha desvelado en el último programa quién estaba bajo la identidad del personaje de Caracol, el primero en perder la máscara tras contar con menos apoyo del público.

Los investigadores hicieron apuestas muy variadas. El cantante Robin Thicke apostaba por Seth MacFarlane, actor y creador de Padre de familia y American Dad. La actriz Jenny McCarthy creía que bajo el traje de Caracol de The Masked Singer estaba Adam Carolla o Ted Cruz. Ken Jeong predecía que sería el presentador Jay Leno, y Nicole Scherzinger aseguraba que veríamos al cómico Billy Crystal.

Los vaticinios estaban lejos de la verdadera identidad de Caracol. Y es que, en un giro de los acontecimientos, resultó que quien portaba la máscara era la Rana Gustavo, o Kermit the Frog, nombre original de esta marioneta televisiva creada por Jim Henson en 1955. Sí hay que destacar que, en un momento dado, Jenny McCarthy sí llegó a decir que la voz sonaba como el reportero más dicharachero de Barrio Sésamo.

EwLdYE1U8AE1Ig2

Así, por primera vez participa en The Masked Singer no una celebridad, sino un personaje de ficción, lo que dividió a los espectadores. Algunos consideraban que era un engaño, y que resultaba imposible adivinar su identidad. Otros, sin embargo, lo consideraron una genialidad, y una forma de conectar el espectáculo con los más pequeños de la casa. Hay que destacar que tras la Rana Gustavo estaba el titiritero Matt Vogel, quien interpreta al personaje en diferentes espectáculos televisivos desde el año 2017.

En su presentación (y despedida), la Rana Gustavo cantó el tema ‘You Make My Dreams (Come True)’ de Hall and Oates. Entre las pistas que dio para adivinar su identidad, señaló que ha grabado discos, que había ido a los Óscar y que se había codeado con celebridades como Robert De Niro, Lady Gaga y Michelle Obama.